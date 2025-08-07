ATP Cincinnati 2025 oggi in tv: orari 7 agosto, ordine di gioco, programma, streaming

Al via quest’oggi i tabelloni principali a Cincinnati. Sia il Masters 1000 maschile che il WTA 1000 femminile entrano nel vivo nella giornata odierna: e si parte subito col botto, almeno sul Centrale, vista la presenza di Joao Fonseca che ha una forte tendenza ad attrarre il pubblico brasiliano, che dietro di lui si muove in massa.

Ma ci saranno diverse situazioni interessanti da osservare. L’esempio più lampante: Venus Williams, che dopo aver dimostrato di poter ancora competere, almeno sul match secco, è attesa dalla spagnola Jessica Bouzas Maneiro, una che tende a farsi intimorire molto poco da chi c’è dall’altra parte. In casa Italia debutto di Matteo Arnaldi: il sanremese è chiamato a giocarsela con il francese Benjamin Bonzi (nessun precedente).

Il Masters 1000 e il WTA 1000 di Cincinnati inizieranno oggi a livello di main draw, a partire dalle ore 17:00.. Sarà possibile seguire i due tornei su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205) e quello femminile anche in chiaro su SuperTennis, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now; uomini anche su Tennis Tv, donne anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis.

CALENDARIO CINCINNATI OPEN 2025 OGGI

P&G Center Court

Sessione diurna

Ore 17:00 Fonseca (BRA)-Bu (CHN)

Vondrousova (CZE)-Cristian (ROU)

V. Williams (USA) [WC]-Bouzas Maneiro (ESP)

Sessione serale

Ore 1:00 Moute (FRA)-McDonald (USA)

Stearns (USA)-Wang (CHN)

Grandstand

Sessione diurna

Ore 17:00 Cirstea (ROU)-Vekic (CRO)

Bergs (BEL)-Fearnley (GBR)

Etcheverry (ARG)-Shang (CHN)

Sessione serale

Ngounoue (USA) [Q]-Baptiste (USA)

Baez (ARG)-Goffin (BEL)

Court 3

Ore 17:00 Bonzi (FRA)-Arnaldi (ITA)

Zarazua (MEX)-Putintseva (KAZ)

Danilovic (SRB)-Boulter (GBR)

Smith (USA) [Q]-Marozsan (HUN)

Champions’ Court

Ore 17:00 Martinez (ESP)-Jarry (CHI) [WC]

Safiullin-Tabilo (CHI)

Pera (USA) [WC]-Lys (GER)

Osuigwe (USA) [WC]-Maria (GER)

Court 10

Ore 17:00 Rinderknech (FRA)-Borges (POR)

Potapova-Siegemund (GER) [Q]

Ito (JPN) [Q]-Ruse (ROU)

Thompson (AUS)-Mannarino (FRA) [Q]

Court 4

Ore 17:00 Joint (AUS)-Minnen (BEL)

Mpetshi Perricard (FRA)-Wong (HKG) [Q]

Atmane (FRA) [Q]-Nishioka (JPN)

Court 6

Ore 17:00 Carballes Baena (ESP)-Gaston (FRA)

Galan (COL) [Q]-Kopriva (CZE)

