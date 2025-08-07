ATP Cincinnati 2025, Luca Nardi ripescato come lucky loser: affronterà un qualificato

Luca Nardi, sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, è stato ripescato come lucky loser: l’azzurro, battuto nel tabellone cadetto dal belga Alexander Blockx con lo score di 6-4 6-3, è rientrato ugualmente nel main draw.

Nel tabellone principale, infatti, vi erano due slot vacanti, dovuti ai forfait dell’argentino Francisco Cerundolo e dell’australiano Christopher O’Connell: l’azzurro, che era il numero 6 del tabellone cadetto, è stato ripescato assieme all’argentino Mariano Navone, numero 2 delle qualificazioni.

L’azzurro affronterà al primo turno un altro giocatore proveniente dalle qualificazioni, l’argentino Thiago Agustín Tirante: ad attendere il vincitore di questa sfida al secondo turno sarà il numero 24 del tabellone principale, il canadese Denis Shapovalov.