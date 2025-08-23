Il palmares sconfinato di Sofia Raffaeli: il bronzo olimpico, gli allori mondiali e le Coppe del Mondo

Sofia Raffaeli è salita sul podio del concorso generale individuale ai Mondiali per la terza volta consecutiva: dopo il trionfo storico a Sòfia nel 2022 e l’argento conquistato a Valencia nel 2023, la fuoriclasse marchigiana si è messa al collo il bronzo a Rio de Janeiro. Il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle ha confermato la sua classe cristallina anche in Brasile, dove si è dovuta inchinare soltanto al cospetto dell’indomabile tedesca Darja Varfolomeev (che ha difeso il titolo da Campionessa Olimpica) e della bulgara Stiliana Nikolova.

Il palmares di Sofia Raffaeli si è così ulteriormente rimpinguato: spicca la medaglia di bronzo conquistata sul giro completo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma brillano anche due argenti nell’all-around agli Europei, tre ori di specialità ai Mondiali, le 28 affermazioni in Coppa del Mondo con la conquista di due Sfere di Cristallo generali nel 2022 e nel 2023. Stiamo parlando di un vero e proprio monumento dello sport italiano. Di seguito il palmares di Sofia Raffaeli.

PALMARES SOFIA RAFFAELI

OLIMPIADI

Bronzo nel concorso generale individuale a Parigi 2024

MONDIALI

Oro nel concorso generale individuale a Sòfia 2022

Argento nel concorso generale individuale a Valencia 2023

Bronzo nel concorso generale individuale a Rio de Janeiro 2025

Oro al cerchio a Sòfia 2022

Oro alla palla a Sòfia 2022

Oro al nastro a Sòfia 2022

Argento al cerchio a Valencia 2023

Argento alla palla a Valencia 2023

Bronzo al cerchio a Kitayushu 2021

Bronzo alle clavette a Sòfia 2022

Argento nel team ranking a Kitakyushu 2021

Bronzo nel team ranking a Valencia 2023

EUROPEI

Argento nel concorso generale individuale a Baku 2023

Argento nel concorso generale individuale a Budapest 2024

Oro al cerchio a Tel Aviv 2022

Oro alle clavette a Tel Aviv 2022

Oro alla palla a Baku 2023

Oro alle clavette a Baku 2023

Oro alla palla a Budapest 2024

Argento alla palla a Tel Aviv 2022

Argento al nastro a Budapest 2024

Argento al cerchio a Tallinn 2025

Bronzo alle clavette a Tallin 2025

Oro nel team ranking a Budapest 2025

Argento nel team ranking a Tel Aviv 2022

Argento nel team ranking a Budapest 2024

COPPA DEL MONDO

28 vittorie di tappa tra all-around e specialità, oltre alla conquista della Coppa del Mondo generale nel 2022 e nel 2023.