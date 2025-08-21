Golf, un quartetto al comando dopo il primo round del British Masters. Buon avvio di Migliozzi e De Leo

I golfisti del DP World Tour hanno dato il via al consueto appuntamento settimanale. Concluso infatti il primo round del British Masters (montepremi 3.5 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1946 che catalizza da sempre gli appassionati del golf del Vecchio Continente. Al termine della prima tornata sul percorso del The Betry guidano la classifica il sudafricano Thomas Aiken, il tedesco Marcel Siem, il cinese Li Haotong, e l’austriaco Matthias Schwab.

I quattro battistrada hanno archiviato il primo giro con lo score di -6 (66 colpi) e vantano una lunghezza di margine sui più immediati inseguitori. Al quinto posto troviamo infatti con -5 l’inglese Matthew Fitzpatrick ed il giapponese Keita Nakajima. -4 e settima posizione per lo spagnolo Manuel Elvira, lo scozzese Ewen Ferguson, lo svedese Alex Noren, il sudafricano Brandon Stone e l’inglese Matt Wallace.

Sul percorso par 72 del The Betry (Brabazon Course) di Wishaw (Warwikshire, Gran Bretragna) al 12° posto con il punteggio di -3 figurano i fratelli danesi Rasmus e Nikolai Højgaard, il tedesco Marcel Schneider, l’inglese Alex Fitzpatrick ed il neozelandese Kazuma Kobori. Primo degli italiani Guido Migliozzi, che vira in 17esima posizione con lo score di -2. Il veneto piazza 5 birdie e 3 bogey avviando in maniera incoraggiante la kermesse britannica.

-1 invece per Gregorio De Leo, che termina la prima tornata in 22esima piazza. Buone indicazioni per l’azzurro dopo l’ottimo quarto posto colto pochi giorni fa al Danish Open. Stesso punteggio per Francesco Laporta, che nel finale rimedia ad un avvio difficoltoso trovando due birdie nelle ultime 4 buche. In difficoltà invece Andrea Pavan, che domani dovrà risalire dal 90° posto con +2 per evitare il taglio del venerdì.