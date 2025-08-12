Golf: Edoardo Molinari si opera, stagione finita. Sarà comunque alla Ryder Cup 2025

Edoardo Molinari mette in pausa il 2025. Il golfista italiano, impegnato quest’anno nel DP World Tour, ha annunciato che si è operato al pollice sinistro per un problema che si portava dietro da diverso tempo.

Sul suo profilo Instagram, il classe 1981 ha scritto: “Saranno pochi mesi lunghi senza golf, la mia stagione 2025 è finita e spero solo che un giorno riuscirò ad allenarmi e giocare senza dolore! Ora c’è solo un’altra cosa legata al golf che voglio raggiungere nel 2025 e che spero accada di nuovo a New York a fine settembre…per fortuna non dovrò colpire!”.

Il riferimento è alla Ryder Cup, che si terrà dal 26 al 28 settembre in quel del Bethpage Black Course a Farmingdale, New York, mettendo di fronte – come di consueto – il Team USA e il Team Europa.

Molinari, insieme al fratello Francesco e a Thomas Bjørn e José María Olazábal, sarà uno dei quattro vicecapitani della formazione del Vecchio Continente che avrà in Luke Donald.

L’Europa difende la vittoria ottenuta nel 2023 al Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), quando sui green capitolini gli europei seppero imporsi con lo score complessivo di 16½ a 11½.