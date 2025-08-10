Golf: Grant Forrest domina l’ultimo giro e vince il Nexo Championship 2025

Può anche permettersi un doppio bogey all’ultima buca, ma il discorso per lui non cambia: è Grant Forrest il vincitore del Nexo Championship 2025 disputato nell’Aberdeenshire, su uno dei molti campi di proprietà di Trump. -8 lo score finale per lui, che per la seconda volta vince sul DP World Tour, diventa numero 28 della Race to Dubai e approfitta, per buona misura, di una giornata men che buona di ogni suo avversario.

Il secondo posto, anche complici tutte queste situazioni, è appannaggio dell’inglese Joe Dean, che è distante quattro colpi (-4), ma è al terzo che troviamo il primo dei delusi. Il norvegese Kristoffer Reitan, infatti, non è amico di quella parte di giornata in cui lui e i big del terzo giro si trovano a girare. Per lui -3 totale, ma +2 nelle ultime 18 buche, il che lo pone al fianco del danese Jacob Skov Olesen e dell’inglese John Parry.

Sesta posizione a -2 per l’altro uomo d’Inghilterra Jordan Smith. Ce ne sono diversi altri in giro per la top ten: già dal settimo posto a -1 troviamo Todd Clements e Andy Sullivan assieme al finlandese Oliver Lindell. Di Clements e Sullivan vanno sottolineati i rispettivi +4 e +2 di giornata. Decimo pari con il par Eddie Pepperell assieme al sudafricano Richard Sterne e all’australiano David Micheluzzi.

Dopo la nettissima discesa di ieri, Filippo Celli chiude il torneo al 64° posto con lo score di +12 totale e +1 di giornata, ma comunque da questa settimana può ricavare segnali di speranza per una seconda metà di 2025 ancora tutta degnamente da scrivere.