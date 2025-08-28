CiclismoStrada
Giulio Pellizzari vola in testa alla classifica dei giovani alla Vuelta a España! Tutte le graduatorie
La sesta tappa dell’edizione numero 80 della Vuelta a España di ciclismo su strada, la frazione con partenza da Olot ed arrivo a Pal (Andorra), dopo 170.3 km, ha visto primeggiare, tra i 175 corridori ancora in gara, l’australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG), e sono cambiati due dei leader delle quattro principali graduatorie individuali.
Il norvegese Torstein Traeen (Bahrain – Victorious), infatti, ha conquistato la Maglia Rossa di leader della classifica generale, mentre quella che contraddistingue il primato nella graduatoria riservata ai giovani è passata sulle spalle dell’azzurro Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe). Ha raffrorzato il primato nella classifica degli scalatori, invece, proprio l’australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG), infine il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha mantenuto la vetta nella classifica a punti.
Vuelta a España 2025, ribaltone ad Andorra: tappa a Vine, maglia a Træen. Attacca Ciccone, Ayuso in crisi
CLASSIFICA GENERALE 6A TAPPA VUELTA A ESPANA 2025
1 25 Træen Torstein Bahrain Victorious 20:25:46
2 25 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team + 31
3 32 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team + 01:01
4 29 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step + 01:58
5 4 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike + 02:33
6 3 Almeida João UAE Team Emirates-XRG + 02:41
7 2 Ciccone Giulio Lidl-Trek + 02:42
8 1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike + 02:49
9 1 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe + 02:53
10 1 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe + 02:53
11 1 Bernal Egan INEOS Grenadiers + 02:55
12 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team + 02:58
13 Pidcock Tom Q36.5 Pro Cycling Team + 03:03
14 10 Soler Marc UAE Team Emirates-XRG + 03:09
15 9 Gaudu David Groupama-FDJ + 03:17
16 1 Riccitello Matthew Israel-Premier Tech + 03:20
17 6 Cepeda Jefferson Movistar Team + 03:26
18 7 Tiberi Antonio Bahrain Victorious + 03:31
19 5 Buitrago Santiago Bahrain Victorious + 03:34
20 9 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike + 03:38
21 34 Shaw James EF Education-EasyPost + 03:49
22 2 O’Connor Ben Team Jayco-AlUla + 03:53
23 Landa Mikel Soudal Quick-Step + 03:57
24 2 Lecerf Junior Soudal Quick-Step + 04:15
25 12 López Martin XDS Astana Team + 04:44
26 8 Beloki Markel EF Education-EasyPost + 04:53
27 12 García Raúl ARKEA-B&B HOTELS + 04:57
28 33 Ryan Archie EF Education-EasyPost + 04:59
29 1 Meintjes Louis Intermarché-Wanty + 05:21
30 9 Romo Javier Movistar Team + 05:21
31 14 Chumil Sergio Burgos Burpellet BH + 05:22
32 9 Balderstone Abel Caja Rural-Seguros RGA + 05:49
33 10 Harper Chris Team Jayco-AlUla + 05:58
34 18 Frigo Marco Israel-Premier Tech + 06:10
35 9 Samitier Sergio Cofidis + 06:30
36 18 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step + 06:38
37 22 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike + 06:59
38 10 Rodriguez Cristian ARKEA-B&B HOTELS + 08:59
39 20 Poels Wout XDS Astana Team + 09:18
40 4 Tejada Harold XDS Astana Team + 09:39
41 16 Rolland Brieuc Groupama-FDJ + 09:49
42 18 Langellotti Victor INEOS Grenadiers + 10:09
43 41 Ayuso Juan UAE Team Emirates-XRG + 10:13
44 2 Schachmann Max Soudal Quick-Step + 10:34
45 20 Scotson Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team + 10:38
46 1 Molard Rudy Groupama-FDJ + 10:46
47 33 Guardeño Jaume Caja Rural-Seguros RGA + 11:10
48 3 Higuita Sergio XDS Astana Team + 11:21
49 25 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team + 11:57
50 31 Hirt Jan Israel-Premier Tech + 12:30
51 25 Howson Damien Q36.5 Pro Cycling Team + 12:44
52 16 Bagioli Andrea Lidl-Trek + 12:54
53 13 Silva Thomas Caja Rural-Seguros RGA + 13:01
54 9 Braz Afonso Clément Groupama-FDJ + 13:01
55 64 Castrillo Pablo Movistar Team + 13:12
56 18 De Pestel Sander Decathlon AG2R La Mondiale Team + 13:18
57 9 Rivera Brandon INEOS Grenadiers + 13:44
58 2 Vansevenant Mauri Soudal Quick-Step + 14:04
59 29 Peters Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team + 14:58
60 9 Faura José Luis Burgos Burpellet BH + 15:00
61 1 Zwiehoff Ben Red Bull-BORA-hansgrohe + 15:46
62 23 Pickering Finlay Bahrain Victorious + 16:03
63 8 Bernard Julien Lidl-Trek + 16:09
64 30 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers + 16:21
65 7 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team + 17:35
66 1 Canal Carlos Movistar Team + 18:03
67 49 Fisher-Black Finn Red Bull-BORA-hansgrohe + 18:08
68 37 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL + 18:36
69 82 Vine Jay UAE Team Emirates-XRG + 18:43
70 51 Aleotti Giovanni Red Bull-BORA-hansgrohe + 18:53
71 12 Kelderman Wilco Team Visma | Lease a Bike + 19:15
72 36 Haig Jack Bahrain Victorious + 19:25
73 41 Aular Orluis Movistar Team + 19:31
74 25 de la Cruz David Q36.5 Pro Cycling Team + 19:58
75 23 Conci Nicola XDS Astana Team + 20:12
76 13 Ermakov Roman Bahrain Victorious + 20:23
77 29 Molenaar Alex Caja Rural-Seguros RGA + 20:36
78 20 Masnada Fausto XDS Astana Team + 21:04
79 73 Debruyne Ramses Alpecin-Deceuninck + 21:24
80 29 Großschartner Felix UAE Team Emirates-XRG + 21:44
81 17 Herrada Jesus Cofidis + 22:28
82 12 Ourselin Paul Cofidis + 23:24
83 5 Küng Stefan Groupama-FDJ + 24:39
84 34 Kwiatkowski Michal INEOS Grenadiers + 25:12
85 3 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team + 25:41
86 33 Nerurkar Lukas EF Education-EasyPost + 25:41
87 1 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike + 26:28
88 1 Fagundez Eric Burgos Burpellet BH + 26:39
89 55 Verona Carlos Lidl-Trek + 26:58
90 Buchmann Emanuel Cofidis + 27:27
91 5 Jungels Bob INEOS Grenadiers + 27:35
92 1 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH + 27:43
93 2 Koerdt Bjoern Team Picnic PostNL + 28:14
94 35 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team + 28:14
95 2 Verre Alessandro ARKEA-B&B HOTELS + 28:23
96 23 Pedersen Mads Lidl-Trek + 28:38
97 23 Sobrero Matteo Red Bull-BORA-hansgrohe + 28:41
98 1 Rickaert Jonas Alpecin-Deceuninck + 28:42
99 2 Thierry Pierre ARKEA-B&B HOTELS + 28:51
100 2 Cavagna Remi Groupama-FDJ + 28:53
101 26 Côté Pier-André Israel-Premier Tech + 28:54
102 25 Gruel Thibaud Groupama-FDJ + 29:07
103 Hamilton Chris Team Picnic PostNL + 29:09
104 25 Craps Lars Lotto + 29:27
105 5 Sepulveda Eduardo Lotto + 29:41
106 10 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL + 30:03
107 5 Chaves Esteban EF Education-EasyPost + 30:12
108 7 García Cortina Iván Movistar Team + 30:46
109 12 Mihkels Madis EF Education-EasyPost + 31:19
110 18 Dunbar Edward Team Jayco-AlUla + 31:25
111 14 Buratti Nicolò Bahrain Victorious + 31:48
112 8 Coquard Bryan Cofidis + 32:23
113 21 De Pooter Dries Intermarché-Wanty + 32:29
114 21 Heßmann Michel Movistar Team + 32:37
115 17 Bonneu Kamiel Intermarché-Wanty + 33:03
116 16 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL + 33:20
117 12 Lozouet Léandre ARKEA-B&B HOTELS + 33:51
118 12 Gamper Patrick Team Jayco-AlUla + 33:51
119 12 O’Brien Kelland Team Jayco-AlUla + 33:54
120 23 Bennett George Israel-Premier Tech + 34:23
121 10 Planckaert Edward Alpecin-Deceuninck + 34:29
122 9 Turner Ben INEOS Grenadiers + 34:50
123 9 Vernon Ethan Israel-Premier Tech + 34:57
124 7 Oliveira Ivo UAE Team Emirates-XRG + 35:25
125 7 Ganna Filippo INEOS Grenadiers + 35:27
126 10 Barceló Fernando Caja Rural-Seguros RGA + 35:30
127 7 Gregaard Jonas Lotto + 35:39
128 6 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team + 35:52
129 6 Kragh Andersen Søren Lidl-Trek + 35:55
130 6 Stewart Jake Israel-Premier Tech + 36:17
131 5 González David Q36.5 Pro Cycling Team + 36:28
132 5 Segaert Alec Lotto + 36:31
133 7 Petilli Simone Intermarché-Wanty + 36:34
134 8 Bayer Tobias Alpecin-Deceuninck + 36:42
135 89 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH + 37:45
136 6 Raisberg Nadav Israel-Premier Tech + 38:22
137 16 Glivar Gal Alpecin-Deceuninck + 38:55
138 6 Knight Oliver Cofidis + 39:01
139 6 van Baarle Dylan Team Visma | Lease a Bike + 39:15
140 6 De Buyst Jasper Lotto + 39:23
141 6 Quinn Sean EF Education-EasyPost + 39:24
142 15 Juul-Jensen Christopher Team Jayco-AlUla + 39:46
143 6 Paasschens Mathijs Bahrain Victorious + 40:34
144 6 Philipsen Jasper Alpecin-Deceuninck + 40:49
145 6 Denz Nico Red Bull-BORA-hansgrohe + 40:53
146 5 Rouland Louis ARKEA-B&B HOTELS + 41:08
147 2 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team + 42:12
148 2 Guernalec Victor ARKEA-B&B HOTELS + 42:15
149 2 Biermans Jenthe ARKEA-B&B HOTELS + 42:20
150 2 Otruba Jakub Caja Rural-Seguros RGA + 42:24
151 2 Smith Dion Intermarché-Wanty + 42:30
152 2 Bou Joan Caja Rural-Seguros RGA + 43:16
153 1 Van Boven Luca Intermarché-Wanty + 43:35
154 1 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates-XRG + 43:41
155 1 Nicolau Joel Caja Rural-Seguros RGA + 43:47
156 2 Hoole Daan Lidl-Trek + 44:52
157 3 Marit Arne Intermarché-Wanty + 44:53
158 4 Vergallito Luca Alpecin-Deceuninck + 45:30
159 4 Aniolkowski Stanislaw Cofidis + 45:36
160 4 Roosen Timo Team Picnic PostNL + 45:43
161 4 van Uden Casper Team Picnic PostNL + 45:48
162 4 Artz Huub Intermarché-Wanty + 46:07
163 4 Foldager Anders Team Jayco-AlUla + 46:22
164 4 Van Der Lee Jardi EF Education-EasyPost + 46:39
165 4 Cavia Daniel Burgos Burpellet BH + 47:55
166 5 Eddy Patrick Team Picnic PostNL + 48:46
167 4 Fernandez Sinuhé Burgos Burpellet BH + 49:14
168 4 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl-Trek + 49:38
169 7 Zukowsky Nickolas Q36.5 Pro Cycling Team + 49:40
170 3 Viviani Elia Lotto + 49:54
171 3 van Dijke Tim Red Bull-BORA-hansgrohe + 50:51
172 3 Novak Domen UAE Team Emirates-XRG + 52:33
173 4 Slock Liam Lotto + 54:10
174 4 Azparren Xabier Q36.5 Pro Cycling Team + 57:22
175 4 Riesebeek Oscar Alpecin-Deceuninck + 01:05:16
CLASSIFICA A PUNTI 6A TAPPA VUELTA A ESPANA 2025
1 Pedersen Mads Lidl-Trek 78
2 Vernon Ethan Israel-Premier Tech 76
3 Philipsen Jasper Alpecin-Deceuninck 75
4 Ciccone Giulio Lidl-Trek 71
5 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 70
6 Gaudu David Groupama-FDJ 62
7 Aular Orluis Movistar Team 46
8 Turner Ben INEOS Grenadiers 35
9 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 35
10 1 Bernal Egan INEOS Grenadiers 32
11 1 Planckaert Edward Alpecin-Deceuninck 29
12 Debruyne Ramses Alpecin-Deceuninck 25
13 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 24
14 Castrillo Pablo Movistar Team 24
15 4 Almeida João UAE Team Emirates-XRG 23
16 Vine Jay UAE Team Emirates-XRG 20
17 6 Quinn Sean EF Education-EasyPost 20
18 5 Slock Liam Lotto 20
19 5 Hindley Jai Red Bull-BORA-hansgrohe 20
20 5 Silva Thomas Caja Rural-Seguros RGA 19
21 5 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team 19
22 5 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 18
23 6 González David Q36.5 Pro Cycling Team 18
24 6 Viviani Elia Lotto 18
25 Træen Torstein Bahrain Victorious 17
26 Ryan Archie EF Education-EasyPost 17
27 7 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team 17
28 7 Verre Alessandro ARKEA-B&B HOTELS 17
29 7 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 17
30 7 Biermans Jenthe ARKEA-B&B HOTELS 17
31 7 Otruba Jakub Caja Rural-Seguros RGA 17
32 6 García Cortina Iván Movistar Team 16
33 8 Coquard Bryan Cofidis 16
34 6 Pidcock Tom Q36.5 Pro Cycling Team 15
35 6 Stewart Jake Israel-Premier Tech 15
36 5 Fernandez Sinuhé Burgos Burpellet BH 15
37 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 13
38 6 Buitrago Santiago Bahrain Victorious 13
39 6 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH 13
40 6 Mihkels Madis EF Education-EasyPost 13
41 6 Glivar Gal Alpecin-Deceuninck 13
42 6 Ayuso Juan UAE Team Emirates-XRG 11
43 Shaw James EF Education-EasyPost 10
44 7 Nicolau Joel Caja Rural-Seguros RGA 10
45 7 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 9
46 7 Koerdt Bjoern Team Picnic PostNL 9
47 7 Buratti Nicolò Bahrain Victorious 7
48 7 López Martin XDS Astana Team 6
49 7 van Dijke Tim Red Bull-BORA-hansgrohe 6
50 6 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 5
51 8 Fisher-Black Finn Red Bull-BORA-hansgrohe 5
52 7 Aniolkowski Stanislaw Cofidis 5
53 7 O’Connor Ben Team Jayco-AlUla 4
54 7 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team 3
55 7 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 2
56 7 Langellotti Victor INEOS Grenadiers 2
57 7 Canal Carlos Movistar Team 2
58 7 Cavia Daniel Burgos Burpellet BH 2
59 Tiberi Antonio Bahrain Victorious 1
CLASSIFICA GPM 6A TAPPA VUELTA A ESPANA 2025
1 Vine Jay UAE Team Emirates-XRG 24
2 2 Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 23
3 2 Nicolau Joel Caja Rural-Seguros RGA 11
4 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 10
5 3 Quinn Sean EF Education-EasyPost 9
6 3 Verre Alessandro ARKEA-B&B HOTELS 8
7 Træen Torstein Bahrain Victorious 6
8 3 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 5
9 3 Gaudu David Groupama-FDJ 3
10 3 Ciccone Giulio Lidl-Trek 3
11 Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 2
12 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 2
13 Shaw James EF Education-EasyPost 1
14 Castrillo Pablo Movistar Team 1
15 6 Pedersen Mads Lidl-Trek 1
16 6 Gamper Patrick Team Jayco-AlUla 1
17 9 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH 1
18 7 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 1
CLASSIFICA GIOVANI 6A TAPPA VUELTA A ESPANA 2025
1 1 Pellizzari Giulio Red Bull-BORA-hansgrohe 20:28:39
2 3 Riccitello Matthew Israel-Premier Tech + 27
3 6 Tiberi Antonio Bahrain Victorious + 38
4 3 Lecerf Junior Soudal Quick-Step + 01:22
5 7 López Martin XDS Astana Team + 01:51
6 5 Beloki Markel EF Education-EasyPost + 02:00
7 6 García Raúl ARKEA-B&B HOTELS + 02:04
8 13 Ryan Archie EF Education-EasyPost + 02:06
9 7 Chumil Sergio Burgos Burpellet BH + 02:29
10 5 Balderstone Abel Caja Rural-Seguros RGA + 02:56
11 7 Frigo Marco Israel-Premier Tech + 03:17
12 7 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step + 03:45
13 10 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike + 04:06
14 6 Rolland Brieuc Groupama-FDJ + 06:56
15 14 Ayuso Juan UAE Team Emirates-XRG + 07:20
16 11 Guardeño Jaume Caja Rural-Seguros RGA + 08:17
17 9 Bisiaux Léo Decathlon AG2R La Mondiale Team + 09:04
18 4 Silva Thomas Caja Rural-Seguros RGA + 10:08
19 22 Castrillo Pablo Movistar Team + 10:19
20 3 Faura José Luis Burgos Burpellet BH + 12:07
21 8 Pickering Finlay Bahrain Victorious + 13:10
22 12 Sheffield Magnus INEOS Grenadiers + 13:28
23 1 Staune-Mittet Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team + 14:42
24 2 Canal Carlos Movistar Team + 15:10
25 19 Fisher-Black Finn Red Bull-BORA-hansgrohe + 15:15
26 16 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL + 15:43
27 3 Ermakov Roman Bahrain Victorious + 17:30
28 25 Debruyne Ramses Alpecin-Deceuninck + 18:31
29 1 Labrosse Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team + 22:48
30 12 Nerurkar Lukas EF Education-EasyPost + 22:48
31 de la Calle Hugo Burgos Burpellet BH + 24:50
32 3 Koerdt Bjoern Team Picnic PostNL + 25:21
33 13 Camprubí Marcel Q36.5 Pro Cycling Team + 25:21
34 2 Verre Alessandro ARKEA-B&B HOTELS + 25:30
35 2 Thierry Pierre ARKEA-B&B HOTELS + 25:58
36 11 Gruel Thibaud Groupama-FDJ + 26:14
37 11 Craps Lars Lotto + 26:34
38 2 Martinez Juan Guillermo Team Picnic PostNL + 27:10
39 3 Mihkels Madis EF Education-EasyPost + 28:26
40 4 Buratti Nicolò Bahrain Victorious + 28:55
41 9 De Pooter Dries Intermarché-Wanty + 29:36
42 9 Heßmann Michel Movistar Team + 29:44
43 5 Lozouet Léandre ARKEA-B&B HOTELS + 30:58
44 5 Vernon Ethan Israel-Premier Tech + 32:04
45 2 Christen Fabio Q36.5 Pro Cycling Team + 32:59
46 1 Segaert Alec Lotto + 33:38
47 30 Aparicio Mario Burgos Burpellet BH + 34:52
48 1 Raisberg Nadav Israel-Premier Tech + 35:29
49 5 Glivar Gal Alpecin-Deceuninck + 36:02
50 2 Knight Oliver Cofidis + 36:08
51 2 Quinn Sean EF Education-EasyPost + 36:31
52 2 Rouland Louis ARKEA-B&B HOTELS + 38:15
53 2 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team + 39:19
54 2 Guernalec Victor ARKEA-B&B HOTELS + 39:22
55 Van Boven Luca Intermarché-Wanty + 40:42
56 2 van Uden Casper Team Picnic PostNL + 42:55
57 2 Artz Huub Intermarché-Wanty + 43:14
58 2 Foldager Anders Team Jayco-AlUla + 43:29
59 2 Van Der Lee Jardi EF Education-EasyPost + 43:46
60 2 Cavia Daniel Burgos Burpellet BH + 45:02
61 4 Eddy Patrick Team Picnic PostNL + 45:53
62 1 Fernandez Sinuhé Burgos Burpellet BH + 46:21
63 1 van Dijke Tim Red Bull-BORA-hansgrohe + 47:58
64 1 Slock Liam Lotto + 51:17