Giro di Germania 2025, il fulmine Brennan concede il bis. Milan chiude terzo. Successo finale di Wærenskjold
Lascia ancora una volta la sua firma Matthew Brennan. Il britannico della Team Visma | Lease a Bike si aggiudica la quarta ed ultima tappa del Giro di Germania 2025, la Halle (Saale)-Magdeburg di 163,7 km e concede così il bis dopo il successo ottenuto nella prima frazione, la Essen-Herford.
Sul traguardo, dopo un finale di corsa complicato da almeno un paio di cadute, Brennan, all’undicesimo successo della sua carriera da professionista, precede il norvegese Søren Wærenskjold della Uno-X Mobility e Jonathan Milan. Il velocista della Lidl-Trek paga a caro prezzo nel finale l’assenza dei compagni di squadra coinvolti in uno dei due capitomboli del finale di corsa.
Søren Wærenskjold si aggiudica il successo finale. Chiude in seconda posizione il giovane britannico del Team Visma, staccato di venticinque secondi, e completa il podio il suo compagno di squadra Wout van Aert. Il belga conquista il terzo con un ritardo di trentatré secondi. Conclude la gara con un’ottima ottava posizione Andrea Raccagni Noviero della Soudal Quick-Step.
Ad animare la giornata il numero di Brandon McNulty. Il corridore statunitense della UAE Team Emirates-XRG parte all’attacco nelle prime fasi di gara, arriva a toccare un margine di vantaggio superiore ai 5’30’’ e viene ripreso dal gruppo quando mancano cinquantotto chilometri al traguardo. Nel finale tenta la sortita, senza buon esito, il belga Fabio Van den Bossche della Alpecin-Deceuninck.