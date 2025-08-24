CiclismoStrada
Caduta per Jonas Vingegaard alla Vuelta a España 2025: cosa è successo e corridori coinvolti
Pioggia battente nella seconda tappa della Vuelta a España 2025 che procede velocemente verso il primo arrivo in salita, quello di Limone Piemonte. A circa 25 chilometri dal traguardo, in una rotonda, è arrivata una caduta generale nel plotone che viaggiava compatto verso l’arrivo.
Ad essere coinvolto, tra i big, il favorito per la vittoria finale: Jonas Vingegaard. Il danese era nelle prime posizioni del gruppo con tutta la sua Visma | Lease a Bike, ma non è riuscito ad evitare lo scivolone, praticamente certo in quel tratto.
A terra più di trenta corridori, la maggior parte proprio dello squadrone neerlandese, che stava proteggendo il proprio capitano: per fortuna tutti sono riusciti a risalire in bici. Tra i coinvolti anche Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers).
Colui che ha riportato le peggiori conseguenze è apparso il francese Axel Zingle, fermatosi all’auto medica.