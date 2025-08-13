Nella nuova puntata di Focus Summer, Alice Liverani incontra Massimiliano Ambesi, una delle voci più autorevoli e apprezzate degli sport invernali. Un’intervista a tutto tondo in cui Ambesi racconta come è nata la sua passione e come si costruisce la capacità di leggere ogni sfumatura di un evento sportivo: dalla comprensione tattica alla conoscenza approfondita degli atleti, passando per il confronto con la storia e l’attenzione a un linguaggio sempre appropriato. Un’occasione unica per scoprire il dietro le quinte del lavoro di un commentatore di altissimo livello, oggi impegnato anche nella trasmissione Tennismania di OA Sport insieme a Dario Puppo e Guido Monaco. #FocusSummer #MassimilianoAmbesi #SportInvernali #AliceLiverani #Tennismania #OASport #Intervista #CommentatoreSportivo #GiornalismoSportivo #DarioPuppo #GuidoMonaco #SciAlpino #Biathlon #SportStorytelling