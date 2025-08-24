Dario Puppo è uno dei commentatori sportivi più versatili e appassionati del panorama italiano. Nel corso della sua carriera ha raccontato alcune delle più grandi imprese dello sport azzurro, spaziando tra tantissime discipline.

Dal leggendario oro olimpico di Igor Cassina nella ginnastica artistica ad Atene 2004, al trionfo di Alice Bellandi nel judo a Parigi 2024, fino alle emozioni uniche del biathlon italiano: Dario Puppo ha dato voce a momenti che resteranno per sempre nella storia dello sport.

Grande esperto di tennis, è stato tra i primi a intuire il talento di Jannik Sinner e oggi conduce, insieme a Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, la striscia quotidiana Tennismania su OA Sport.

In questa puntata di Focusi, ai microfoni di Alice Liveran, Dario racconta la sua passione per il racconto sportivo, il lavoro dietro le quinte di una telecronaca e l’amore per lo sport in tutte le sue forme.

