F1 oggi in tv, GP Olanda 2025: orario gara, programma, streaming

Oggi, domenica 31 agosto, andrà in scena il GP d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Zandvoort si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 15.00 e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Sulla pista olandese, infatti, non sarà facile superare e la track-position potrebbe incidere non poco ai fini strategici nel corso dei 72 giri previsti. McLaren, in tutto questo, è pronta a dominare la scena. Nelle qualifiche di ieri la scuderia di Woking ha occupato tutta la prima fila: l’australiano Oscar Piastri ha ottenuto la pole-position, precedendo di appena 12 millesimi il britannico Lando Norris.

Alle spalle delle due monoposto Papaya, troviamo il padrone di casa, Max Verstappen (Red Bull), costretto a fare i numeri per essere in lizza per il podio. Terzo gradino che vedrà della partita anche George Russell (Mercedes) e si spera anche la Ferrari. Nel time-attack il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton si sono classificati in sesta e settima posizione, con la SF-25 che ha palesato i soliti problemi nell’affrontare la sequenza di curve 7-8 e 9-10.

Il GP d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP odierno.

F1 OGGI IN TV

Domenica 31 agosto

Ore 15.00 F1, Gara (72 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP OLANDA F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita della gara.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro la differita della gara.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Domenica 31 agosto

Ore 17.50 F1, Gara (72 giri) – Differita tv in chiaro.