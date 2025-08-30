F1 oggi in tv, GP Olanda 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming

Oggi, sabato 30 agosto, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP d’Olanda, quindicesimo round del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Zandvoort si assisterà a un day-2 in cui saranno diversi i punti di domanda e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà l’ambita pole-position.

La Ferrari parte da una condizione di grande difficoltà. Il primo giorno di prove libere è stato negativo. I due piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, si sono trovati in grande difficoltà, perdendo tanto tempo soprattutto nella percorrenza di due curve (9-10), rispetto alla concorrenza. Un dato che ha mandato su tutte le furie il monegasco. Difficile aspettarsi che i tecnici riescano a risolvere la problematica.

Favori del pronostico sulla McLaren. Il britannico Lando Norris è stato impressionante nelle due sessioni di prove libere, dimostrando il suo grande feeling con l’anno passato, quando si impose in maniera netta sulla concorrenza. Vedremo come rispondere il suo compagno di squadra, Oscar Piastri, nonché il padrone di casa, Max Verstappen, e le due Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli. Da osservare con attenzione la crescita dell’Aston Martin, in grande evidenza ieri grazie a Fernando Alonso.

Il sabato del week end del GP d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). È prevista la differita in chiaro su TV8 e TV8.it delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 30 agosto

Ore 11.30-12.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 15.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP OLANDA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 offrirà in chiaro la differita solo delle qualifiche di oggi, mentre la FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; TV8.it coprirà in chiaro in differita solo le qualifiche di oggi, mentre le libere 3 saranno esclusiva di Sky Sport

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 30 agosto

Ore 18.25, F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.