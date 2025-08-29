F1, Frederic Vasseur: “In Olanda fatichiamo sempre con l’assetto, ma siamo sulla strada giusta”

Non è stato il venerdì che in Ferrari si sperava a Zandvoort (Paesi Bassi), sede del 15° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito oranje, le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton hanno fatto fatica a trovare la quadra e il distacco dalla vetta è stato importante.

Come era già accaduto altrove, la McLaren ha impressionato per prestazione e costanza. Lando Norris, da questo punto di vista, ha messo in mostra un passo incredibile, a precedere la sorprendente Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso e l’altro alfiere di Woking, Oscar Piastri. Hamilton e Leclerc hanno concluso la FP2 in sesta e ottava posizione, rispettivamente a 0.848 e a 0.944 dal leader.

Ai microfoni di Sky Sport F1 ha analizzato la situazione il Team Principal della scuderia di Maranello, Frederic Vasseur: “Qui facciamo sempre fatica, soprattutto in Qualifica, stamattina eravamo lontani, ma sto pomeriggio ci siamo avvicinati e ciò dimostra che siamo sulla buona strada. Perdiamo tanto nel secondo settore, in particolare nelle curve lunghe come la nove e la dieci, speriamo che domani non piova perché abbiamo delle altre idee da testare che potrebbero aiutarci a continuare ad avvicinarci come abbiamo già fatto nel pomeriggio“, ha dichiarato l’ingegnere francese.

“È bello vedere Hamilton spingere al limite, quando sei in difficoltà e stai soffrendo come nel nostro caso su questa pista è importante poter contare su entrambe le macchine per recuperare. Cosa possiamo fare in questa seconda metà di stagione? Il primo posto non è alla nostra portata, il secondo sì, arriviamo da una pole in Ungheria, vedremo cosa potremo fare, dipenderà anche dalle caratteristiche delle piste“, ha concluso Vasseur.