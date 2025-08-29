Charles Leclerc sincero: “E’ stato un venerdì difficile, sarà dura lottare con McLaren e Aston Martin”

Primo giorno complicato per la Ferrari a Zandvoort (Paesi Bassi), sede del 15° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito olandese, le Rosse hanno fatto fatica a trovare la prestazione e la conclusione nella FP2 in sesta e ottava posizione, con il britannico Lewis Hamilton e il monegasco Charles Leclerc sensibilmente distanziati dal vertice, non può certo soddisfare.

Un day-1 nel quale fin dalle prime battute sono emerse le difficoltà della SF-25, molto nervosa nelle curve in appoggio del tracciato neerlandese. È da capire se queste criticità siano risolvibili o se le ambizioni di podio siano solo suggestione in vista della gara domenicale.

Da questo punto di vista, Leclerc è stato molto sincero: “È stato un venerdì difficile, con la seconda sessione di libere leggermente migliore rispetto alla prima, anche se siamo ancora lontani da dove vorremmo essere. Dobbiamo fare tutto il possibile per ribaltare la situazione domani“, ha dichiarato il ferrarista.

“Penso che sarà dura lottare con McLaren e Aston Martin che oggi sono state molto veloci. Le nostre principali difficoltà arrivano da due curve in particolare e lavoreremo per trovare una soluzione a questo problema“, ha concluso Charles, sottolineando anche la prestazione della vettura di Fernando Alonso in grande evidenza.