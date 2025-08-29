F1, Max Verstappen: “Sto lottando con gli stessi problemi, sarà difficile essere tra i primi cinque in qualifica”

Cala il sipario sul venerdì del Gran Premio di Olanda 2025, quindicesimo appuntamento del Mondiale F1 2025. Al termine delle due sessioni di prove libere la McLaren si è imposta nei primi posti in entrambi i round, confermando le sensazioni della vigilia. Lando Norris ha siglato, nelle FP2, la migliore prestazione con il crono di 1:09.890.

Seconda piazza per l’Aston Martin di Fernando Alonso, distante solo 87 millesimi. Terza l’altra monoposto papaya di Oscar Piastri (+0.089). Più indietro la Ferrari che chiude al sesto posto con Lewis Hamilton (+0.848) e all’ottavo con Charles Leclerc (+0.944). Inizia con un sesto ed un quinto posto il Gran Premio di casa per Max Verstappen che, come riportato da motorsport.com, si è così espresso sui suoi problemi del venerdì: “Sto ancora lottando con gli stessi problemi. Abbiamo provato diverse soluzioni con la macchina, ma non sembra che i problemi di fondo che sto riscontrando siano cambiati. Vedremo se riusciremo a trovare qualcosa di più stasera, ma non mi aspetto una svolta significativa. È solo difficile. Il layout del circuito non si adatta ai problemi che stiamo riscontrando con la macchina”.

“È il mio problema principale. Nel secondo settore ci sono molte curve lunghe, quindi non è affatto un bene. Sarà molto difficile, a quanto pare, essere tra i primi cinque. Ma vedremo domani. Controlleremo stasera se riusciamo a trovare qualcosa, ma non mi aspetto una grande inversione di tendenza. Anche la disposizione del circuito non è adatta a risolvere i problemi che abbiamo in macchina”, ha poi concluso il quattro volte campione del mondo.