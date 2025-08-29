F1, McLaren impressiona anche in FP2 a Zandvoort. Ferrari e Antonelli in difficoltà

Si è appena conclusa con il miglior tempo di Lando Norris la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2025, valevole come quindicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. In una FP2 condizionata da due bandiere rosse per gli incidenti di Lance Stroll e Alex Albon, il britannico della McLaren è stato il più veloce del venerdì a Zandvoort fermando il cronometro in 1’09″860.

Ad inserirsi tra le due monoposto color papaya ci ha pensato il veterano spagnolo Fernando Alonso, che ha piazzato l’Aston Martin in seconda piazza a soli 87 millesimi dalla vetta grazie ad un ottimo time-attack precedendo di due millesimi il leader del campionato Oscar Piastri (terzo a 0.089 dal rivale per il titolo iridato e compagno di squadra Norris).

Quarta posizione a 0.384 per la Mercedes di George Russell, davanti al padrone di casa olandese Max Verstappen che non è andato oltre il quinto posto con la sua Red Bull a 588 millesimi dalla testa. Giornata incolore per la Ferrari, con Lewis Hamilton 6° a 0.848 (e autore di un altro testacoda) e Charles Leclerc solo 8° a 0.944 da Norris. Appena fuori dalla top10 un Kimi Antonelli ancora non a proprio agio con la sua Mercedes, 12° a 1.295.

CLASSIFICA FP2 GP OLANDA 2025 F1

1 Lando Norris McLaren 1:09.890 6

2 Fernando Alonso Aston Martin +0.087 4

3 Oscar Piastri McLaren +0.089 6

4 George Russell Mercedes +0.384 4

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.588 5

6 Lewis Hamilton Ferrari +0.848 4

7 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.905 4

8 Charles Leclerc Ferrari +0.944 5

9 Franco Colapinto Alpine +1.067 6

10 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.190 5

11 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.223 4

12 Kimi Antonelli Mercedes +1.295 7

13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.430 5

14 Liam Lawson Racing Bulls +1.449 5

15 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.471 6

16 Carlos Sainz Williams +1.792 7

17 Alexander Albon Williams +1.866 4

18 Lance Stroll Aston Martin +2.085 1

19 Pierre Gasly Alpine +2.232 5

20 Isack Hadjar Racing Bulls – – 1