F1, Norris si conferma il favorito a Zandvoort. Venerdì opaco per la Ferrari in attesa della pioggia

Lando Norris era e rimane il grande favorito per la vittoria in vista del Gran Premio d’Olanda 2025, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota inglese della McLaren aveva dominato la scena l’anno scorso a Zandvoort, facendo una grande differenza anche sul compagno di squadra Oscar Piastri, e anche oggi si è rivelato il punto di riferimento nelle prime due sessioni di prove libere.

Norris ha fatto intravedere un potenziale impressionante al volante della MCL39, sia sul giro secco (anche se non c’è stato modo di effettuare una vera simulazione di qualifica per le tante interruzioni in FP2) che soprattutto sul passo gara nel long-run pomeridiano con gomme medie, ma Piastri non è troppo lontano e può piazzare la zampata decisiva in Q3 come abbiamo già visto in altre occasioni quest’anno.

In realtà le indicazioni emerse in questo venerdì rischiano di non avere un grande impatto sull’andamento del weekend, perché le previsioni meteo indicano un’alta probabilità di pioggia tra sabato e domenica. La pista bagnata modificherebbe inevitabilmente i valori in campo, anche se le McLaren sono estremamente competitive anche con gomme intermedie e quindi difficilmente battibili dai competitor.

Il resto del gruppo può puntare ad un posto sul podio, nella speranza di sfruttare un eventuale passo falso del tandem papaya per giocarsi addirittura il successo di tappa, e tra i candidati principali alla top3 ci sono in primis l’idolo locale Max Verstappen con la Red Bull e George Russell con la Mercedes, mentre i ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton sembrano un gradino sotto in base ai riscontri odierni e ad una SF-25 che fatica a digerire l’acqua.