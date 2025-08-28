F1, Max Verstappen: “Non sempre si può vincere, e quel momento è arrivato. Sul ritorno di Perez…”

Dopo quasi un mese di stop, la Formula Uno torna protagonista questo weekend a Zandvoort con il Gran Premio d’Olanda 2025. L’idolo locale Max Verstappen è indubbiamente uno degli osservati speciali per questa quindicesima tappa della stagione, anche se il quattro volte campione iridato è consapevole di non avere a disposizione una monoposto competitiva per giocarsi la vittoria.

“Cercherò di sfruttare al meglio questa seconda parte della stagione, anche per capire di più la macchina. Voglio comprendere dove trovare più prestazione dalla vettura. In Ungheria non è stato un gran weekend, ma spero saremo più vicini agli altri stavolta. Non credo possa essere la gara migliore per noi, ma qualche incognita potrebbe darci una mano. Le piste con curve ad alta velocità saranno più favorevoli a noi“, dichiara il portacolori della Red Bull in conferenza stampa.

“Non lotto per il titolo a differenza del passato, ma trovare la motivazione non è difficile. Non sempre si può vincere, quel momento è arrivato ora. Però non avrebbe senso essere frustrato. Dobbiamo guardare alla macchina e capire come progredire per il futuro. Ed è ciò che stiamo facendo“, le parole del 27enne nativo di Hasselt.

Sull’annuncio del ritorno in Formula Uno del suo ex compagno di squadra messicano Sergio Perez dal 2026 con Cadillac: “Ho scritto a Perez, felice che torni a correre con Cadillac da titolare dalla prossima stagione. Come andrà Checo? Molto dipenderà dalla vettura, ma sono certo del suo entusiasmo“.

Sulle voci che indicano lo spagnolo Alex Palou come possibile nuovo pilota Red Bull nel 2026: “Lo conosco dai kart, in IndyCar è stato impressionante finora, ma non so dire come potrebbe andare in F1. Viceversa, si potrebbe dire lo stesso di me, chissà come andrei io in IndyCar…“.