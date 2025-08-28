F1, Lando Norris: “Non ho rimpianti, ma avrei potuto prendere alcune decisioni migliori”

Oscar Piastri 284, Lando Norris 275. Riparte da questa situazione di classifica la sfida per il titolo mondiale tra i due piloti McLaren dopo quasi un mese di pausa, in attesa di affrontare gli ultimi dieci round della stagione. Norris è stato uno dei protagonisti principali della conferenza stampa odierna alla vigilia del weekend del Gran Premio d’Olanda 2025 a Zandvoort.

“La pausa estiva è andata bene, sono stato con gli amici e ho giocato a golf. Belle vacanze. Adesso ripartiamo e siamo in un’ottima fase, con i risultati che sono tornati favorevoli. Ci sono state, ci sono e ci saranno sempre cose da migliorare. Comunque sono pronto a ripartire. Concentrazione massima e l’approccio è quello di una gara alla volta. Non sarà mai semplice, a Budapest le Ferrari erano forti e ci aspettano delle battaglie, anche tra noi piloti della McLaren“, le sue parole.

“Come team siamo stati i più forti finora, ma gli altri sono cresciuti. Il gap non è sempre ampio e non sarà mai facile fino alla fine, non possiamo stare tranquilli e dobbiamo attenderci gare dure. Le ultime vittorie non mi condizionano. Devo resettare e affrontare una gara alla volta. Affronto i migliori piloti del mondo, ci sono tante variabili e fare due gare buone non vuol dire automaticamente averne una terza“, aggiunge l’inglese.

“In alcuni momenti avrei potuto prendere decisioni migliori, penso magari alla qualifica Sprint in Cina. Se avessi evitato il bloccaggio forse sarebbe stato sufficiente per la pole e non avrei perso 8 punti. Poi c’è anche il Canada. Non direi che ho dei rimpianti, ma avrei voluto prendere decisioni diverse. Comunque è la vita e si impara anche così“, il commento di Lando durante il media day.