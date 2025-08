F1, la McLaren detta legge anche nella FP2 all’Hungaroring. Leclerc terzo e competitivo

Cambia la sessione ma non lo spartito all’Hungaroring, circuito che sta ospitando questo fine settimana il GP di Ungheria, quattordicesimo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1. Così come già accaduto nel primo turno, la McLaren ha infatti dettato legge anche nella FP2, confermando di partire per l’ennesima volta con i favori del pronostico.

Nello specifico a segnare il miglior tempo è stato il britannico Lando Norris, abile a fermare il cronometro a 1:15.624 precedendo il connazionale Oscar Piastri, secondo con uno scarto di +0.291. Sono arrivate delle conferme tuttavia anche dalla Ferrari di Charles Leclerc, anche in questo contesto terza forza con un ritardo di +0.399 ed una promettente competitività sul passo gara.

Sorprendono invece le due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, rispettivamente quarto e quinto con un gap di +0.495 e +0.609 regolando Lewis Hamilton, sesto a +0.705 accusando alcuni problemi dichiarati di bilanciamento. Da segnalare poi la settima piazza della Mercedes dI George Russell, il quale si è dovuto accontentare di un gap di +0.793, mentre Andrea Kimi Antonelli ha chiuso decimo con +0.896.

In grande difficoltà invece il Campione del Mondo in carica Max Verstappen che, oltre a faticare sul giro secco, non è apparso brillante nemmeno nel passo gara, apparendo molto incostante. L’olandese ha quindi accumulato un distacco di +1.167, fermandosi al quattordicesimo posto, sintomo di un grande lavoro da fare nel corso della nottata.