F1, buon inizio della Ferrari nel GP d’Ungheria: Leclerc tallona le due McLaren

Le McLaren iniziano con il piede giusto il fine settimana magiaro. Lando Norris e Oscar Piastri, infatti, piazzano la doppietta al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring (con cielo nuvoloso, 25° per quanto riguarda l’atmosfera e 40° sul tracciato) abbiamo assistito ad un turno lineare con i piloti che hanno iniziato subito a spingere ed a mettere in evidenza i valori in pista. Per quanto visto in questi primi 60 minuti la McLaren è, nemmeno a dirlo, la scuderia da battere con la Ferrari che, tuttavia, non appare lontana. Alle loro spalle tantissimo equilibrio con Red Bull e Mercedes che devono recuperare qualche decimo.

Nella prima metà della FP1 i piloti hanno girato con gomma media. Davanti a tutti Lando Norris in 1:16.837 con 583 millesimi su Charles Leclerc, 957 su Carlos Sainz e 973 su Oscar Piastri. Nono Max Verstappen a 1.357, quindi decimo George Russell a 1.420 con Lewis Hamilton 12° a 1.558.

A poco meno di mezzora dalla conclusione, tutti hanno montato le gomme soft e sono andati a caccia del time attack vero e proprio. Le vetture color papaya si sono ovviamente confermate con Lando Norris al comando con il tempo di 1:16.052 con appena 19 millesimi di vantaggio sul vicino di box Oscar Piastri. Terza posizione per un brillante Charles Leclerc (Ferrari) a 217 millesimi con una SF-25 che sembra avere approcciato bene alla pista magiara ma, ancora una volta, soffre nel T3 rispetto ai rivali. Quarta posizione per il francese Isack Hadjar (Racing Bulls) a 629, mentre è quinto Lewis Hamilton (Ferrari) a 682 con un inizio di weekend meno immediato del vicino di box.

Sesta posizione per il britannico Oliver Bearman (Haas) a 826 millesimi dalla vetta, settima per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 828, quindi ottava per il suo compagno di team, George Russell, a 873. Si ferma in nona posizione Max Verstappen (Red Bull) a 888 millesimi, mentre completa la top10 il canadese Lance Stroll (Aston Martin) a 906.

Negli ultimissimi minuti della sessione i piloti hanno provato le primissime simulazioni di passa gara. Charles Leclerc con le gomme medie ha messo a segno una serie di giri davvero interessante sull’1:20 alto (passando poi all’1:21 medio con buona costa, come Lewis Hamilton), mentre le McLaren hanno registrato tempi sull’1:21 basso (passando all’1:21 alto), con Max Verstappen sull’1:21 alto (con escursioni sull’1:22).