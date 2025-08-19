Errani/Vavassori-Rybakina/Fritz, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Nel 2024 hanno vinto, con merito, il titolo, ora lo mettono in palio al cospetto dei più forti del circuito in una competizione che si rinnova e cambia formula. Il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo di doppio misto dell’Open degli Stati Uniti 2025 inizia dalla sfida con due grossi calibri del circuito internazionale.

Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale dell’ultimo Slam stagionale i due azzurri affrontano infatti la coppia formata dallo statunitense Taylor Fritz e dalla kazaka Elena Rybakina. Chi vince approda ai quarti di finale contro la coppia vincitrice del confronto Venus Williams/Reilly Opelka-Karolina Muchova/Andrey Rublev.

Il compito non sarà assolutamente semplice. La giocatrice kazaka attraversa un ottimo momento di forma ben testimoniato dalle semifinali raggiunte a Montreal e a Cincinnati. Lo statunitense è stato sconfitto da Ben Shelton nella semifinale del torneo di Toronto, mentre in Ohio, è stato sorpreso dalla grande rivelazione Terence Atmane negli ottavi di finale.

Il match d’esordio della coppia italiana è previsto come primo, a partire dalle ore 17.00 italiane, sul campo Louis Armstrong ed in caso di vittoria Errani e Vavassori giocheranno il match dei quarti di finale subito dopo la sfida che designerà i loro rivali. Nella giornata successiva, quando in Italia sarà l’1.00 di notte di giovedì 21 agosto, si disputeranno semifinali e finale.

Il torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli azzurri.

CALENDARIO DOPPIO MISTO US OPEN 2025

Martedì 19 agosto

Louis Armstrong Stadium

Dalle ore 17:00 italiane

Match 7: ITA S. Errani / ITA A. Vavassori – KAZ E. Rybakina [2] / USA T. Fritz [2]

A seguire

Match 8: USA V. Williams / USA R. Opelka – CZE K. Muchova / RUS A. Rublev

A seguire

Match 9: Vincente Match 7 – Vincente Match 8

Non prima delle ore 19:30 italiane

Match 10: USA T. Townsend / USA B. Shelton – USA A. Anisimova [4] – DEN H. Rune [4]

A seguire

Match 11: CZE K. Siniakova / ITA J. Sinner – SUI B. Bencic / GER A. Zverev

A seguire

Match 12: Vincente Match 10 – Vincente Match 11

PROGRAMMA DOPPIO MISTO US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.