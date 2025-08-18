Jasmine Paolini torna in scia alla zona qualificazione per le WTA Finals: la situazione aggiornata nella Race

Dopo aver vinto una sola partita tra Wimbledon e Montreal, Jasmine Paolini è tornata a brillare sul cemento dell’Ohio approdando in finale al WTA 1000 di Cincinnati. La stella del tennis femminile italiano sembra aver ritrovato finalmente delle buone sensazioni in campo proprio a ridosso degli US Open, il quarto Slam della stagione che si terrà a Flushing Meadows dal 24 agosto al 7 settembre.

La 29enne toscana si conferma dunque pienamente in corsa per un posto alle WTA Finals di Riad, avvicinandosi sensibilmente alla zona qualificazione e staccando le inseguitrici. Nella Race l’azzurra occupa infatti attualmente la nona piazza a quota 3396 punti, mentre la decima in graduatoria è l’ucraina Elina Svitolina con 2596 punti a referto.

Più che guardarsi indietro, la campionessa in carica degli Internazionali d’Italia deve mettere nel mirino la top8 con l’obiettivo di andare alle Finali WTA per il secondo anno consecutivo. Già qualificate ufficialmente la bielorussa Aryna Sabalenka e la polacca Iga Swiatek, sono molto vicine al pass per Riad anche le vincitrici Major Coco Gauff e Madison Keys mentre è ancora tutto in bilico dalla quinta posizione in giù.

La russa Mirra Andreeva ha 4059 punti ed è quindi in pole position per volare alle Finals, potendo contare su un discreto margine di sicurezza nei confronti delle varie Amanda Anisimova (3608 punti), Elena Rybakina (3511) e Jessica Pegula (3430). La 31enne statunitense sarebbe ad oggi l’ultima delle qualificate con un vantaggio di soli 34 punti su Paolini, che ha la possibilità di effettuare il sorpasso già stanotte nel caso in cui dovesse battere Swiatek in finale a Cincinnati, balzando in un colpo solo dal 9° al 6° posto della Race con 3746 punti.