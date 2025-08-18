US Open 2025, Martina Trevisan cede nettamente con Prozorova nel primo turno delle qualificazioni

Nell’incontro valevole per il primo turno del tabellone di qualificazione del torneo femminile dell’Open degli Stati Uniti la russa Tatiana Prozorova supera con un perentorio 6-3 6-3, in un’ora e trentadue minuti Martina Trevisan. La toscana non riesce ad arginare il tennis più potente della rivale e, soprattutto nella seconda parte della contesa, non sfrutta le occasioni a proprio favore.

La russa inaugura la partita con l’1-0 ottenuto a 15, l’italiana è pronta a replicare per l’1-1. Prozorova firma ai vantaggi il 2-1 dopo aver recuperato da 0-30 e rompe l’equilibrio iniziale siglando il break del 3-1 al termine di un gioco in cui la sua rivale, autrice di diversi errori gratuiti, era avanti 40-0. La giocatrice italiana non si perde d’animo, e reagisce con l’immediato 3-2 siglato a 30, complici anche i diversi errori di rovescio della rivale, per poi cedere nuovamente il proprio turno di battuta per il provvisorio 4-2. Il servizio continua a non essere una variabile determinante e la toscana lo conferma con il break del 4-3. La partita prosegue con il quinto break consecutivo: alla quinta opportunità Prozorova firma il 5-3 sul doppio fallo della rivale e, ancora ai vantaggi, sigla il 6-3 del primo parziale capitalizzando il rovescio furi misura dell’avversaria.

Trevisan inaugura la seconda frazione di gioco con l’autorevole turno di battuta dell’1-0, la sua rivale però non gli è da meno e firma, a 0, l’1-1 con la volée di rovescio. L’italiana conferma l’inversione di tendenza con il rapidissimo punto del 2-1, la russa risponde con il 2-2 sul rovescio lungo dell’azzurra. Spreca una clamorosa opportunità nel sesto gioco l’italiana che non trasforma tre palle break e consegna il 3-3 all’avversaria con un grossolano errore di diritto. Prozorova rompe l’equilibrio e ottiene il break del 4-3 con una risposta di rovescio incrociata che fulmina la toscana per poi allungare, a zero, sul 5-3. La russa continua a spingere e, ancora una volta ai vantaggi, ottiene un nuovo break grazie a cui chiude il match sul 6-3 sfruttando il doppio fallo di Trevisan.

Trevisan non piazza ace, commette ben sette doppi falli e serve il 65% di prime. Sulla prima palla di servizio l’azzurra ottiene il 59% di punti, contro il 67% della rivale, sulla seconda si ferma al 38%, la sua avversaria mette a referto il 57%. La semifinalista del Roland Garros 2022 paga dazio, oltre che ai problemi in battuta, ai 35 errori gratuiti, dato solo minimamente bilanciato dai nove vincenti messi a segno.