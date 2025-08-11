Dove vedere in tv Italia-Turchia, Mondiali volley femminile U21 2025: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà la Turchia nell’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali Under 21 di volley femminile. A Surabaya (Indonesia) andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per il primo posto nel raggruppamento, di basilare importanza per godere di un cammino sulla carta più agevole nella fase a eliminazione diretta che incomincerà con gli ottavi di finale. L’appuntamento è per martedì 12 agosto (ore 05.00 italiane), si preannuncia un testa a testa rovente tra due delle grandi pretendenti al titolo iridato.

La nostra Nazionale scenderà in campo dopo aver già sfidato una big come la Polonia e aver regolato agevolmente Cechia, Algeria ed Egitto, le rivali più modeste di questo raggruppamento. Il gruppo del CT Gaetano Gagliardi sarà guidato in particolar modo dall’opposto Merit Adigwe, dalla centrale Linda Manfredini, dalla schiacciatrice Nicole Piomboni e dal libero Anna Bardaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, incontro valido per i Mondiali U21 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV per gli abbonati, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Indonesia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA, MONDIALI U21 VOLLEY FEMMINILE

Martedì 12 agosto

05.00 Italia vs Turchia – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA, MONDIALI VOLLEY U21: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.