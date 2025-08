Volley femminile, il possibile cammino dell’Italia ai Mondiali: le avversarie e gli incroci dai gironi alla finale

L’Italia si presenterà da grande favorita ai Mondiali 2025 di volley femminile, che si disputeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. Le Campionesse Olimpiche hanno tutte le carte in regola per dare la caccia al titolo iridato e provare a bissare il trionfo ormai datato del 2002. L’avventura incomincerà nel girone B con Belgio, Cuba e Slovacchia: tre avversarie abbastanza comode per poi proiettarsi verso la fase a eliminazione diretta.

Le prime due classificate degli otto gruppi da quattro formazioni ciascuno si qualificheranno agli ottavi di finale, in fase di sorteggio sono già stati determinati i vari incroci. Per quanto riguarda l’Italia, le sfide da dentro o fuori saranno contro chi proviene dal gruppo G, in cui Germania e Polonia spiccano nei confronti delle modestissime Kenya e Vietnam. Se le azzurre dovessero vincere il loro girone (come da pronostico) incroceranno la seconda della Pool G, in caso di secondo posto allora se la dovranno vedere con la prima classificata.

Salvo clamorose sorprese, l’Italia affronterà la perdente di Germania-Polonia negli ottavi di finale e in caso di approdo ai quarti di finale incrocerebbe la vincente della sfida tra la seconda del proprio girone (sulla carta il Belgio) e la vincente di Germania-Polonia. Si tratta di un tabellone che si attorciglia nei fatti su se stesso e che nei fatti propone alle Campionesse Olimpiche tre ostacoli non insormontabili prima di approdare in semifinale.

In un’eventuale semifinale l’Italia sfiderebbe chi riuscirà ad avere la meglio nell’incrocio tra la Pool C (Brasile, Porto Rico, Francia, Grecia) e la Pool F (Cina, Repubblica Dominicana, Colombia, Messico): sulla carta dovrebbe essere una tra Brasile e Cina. Dall’altra parte del tabellone spiccano USA, Giappone, Serbia, Turchia. Dopo essere salite sul podio nelle ultime due edizioni vinte dalla Serbia (seconde nel 2018 e terze nel 2022), le azzurre puntano a cantare l’Inno di Mameli in terra asiatica e completare così la tripletta dopo la medaglia d’oro a cinque cerchi e l’apoteosi in Nations League.

GIRONI MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

GRUPPO A: Thailandia, Olanda, Svezia, Egitto.

GRUPPO B: Italia, Belgio, Cuba, Slovacchia.

GRUPPO C: Brasile, Porto Rico, Francia, Grecia.

GRUPPO D: USA, Cechia, Argentina, Slovenia.

GRUPPO E: Turchia, Canada, Bulgaria, Spagna.

GRUPPO F: Cina, Repubblica Dominicana, Colombia, Messico.

GRUPPO G: Polonia, Germania, Kenya, Vietnam.

GRUPPO H: Giappone, Serbia, Ucraina, Camerun.

ACCOPPIAMENTI FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi di finale

A1 vs H2

H1 vs A2

D1 vs E2

E1 vs D2

B1 vs G2

G1 vs B2

C1 vs F2

F1 vs C2

Quarti di finale

QF1: Vincente A1 vs H2 – Vincente H1 vs A2

QF2: Vincente B1 vs G2- Vincente G1 vs B2

QF3: Vincente C1 vs F2- Vincente F1 vs C2

QF4: Vincente D1 vs E2- Vincente E1 vs D2

Semifinali

Semifinale 1: Vincente QF1 – Vincente QF4

Semifinale 2: Vincente QF2 – Vincente QF3

POSSIBILE CAMMINO ITALIA AI MONDIALI

Fase a gironi: Belgio, Cuba, Slovacchia.

Ottavi di finale: contro la seconda del gruppo G in caso di primo posto nel girone (verosimilmente la perdente di Polonia-Germania) oppure contro la prima del gruppo G in caso di secondo posto nel girone (verosimilmente la vincente di Polonia-Germania).

Quarti di finale: in caso di primo posto nel girone contro la vincente della sfida tra la seconda del proprio girone (verosimilmente il Belgio) e la prima del gruppo G (verosimilmente la vincente di Polonia-Germania); in caso di secondo posto nel girone contro la vincente della sfida tra la prima del proprio girone (verosimilmente il Belgio) e la seconda del gruppo G (verosimilmente la perdente di Polonia-Germania).

Semifinale: contro chi avrà la meglio nell’incrocio tra la Pool C (Brasile, Porto Rico, Francia, Grecia) e la Pool F (Cina, Repubblica Dominicana, Colombia, Messico). Verosimilmente la vincente di Brasile-Cina.

Finale: contro la formazione proveniente dall’altra parte del tabellone (Turchia, USA, Serbia e Giappone sono le più quotate).