Volley, l’Italia cede all’Iran nella finale dei Mondiali U21. Barotto e Mati i migliori azzurri

L’Italia ha perso la finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile, cedendo al cospetto dell’Iran per 3-1 (15-25; 25-1; 25-22; 25-14) sul campo di Jiangmen (Cina). I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza si erano presentati all’atto conclusivo da imbattuti dopo aver vinto le cinque partite della fase a gironi e i tre incontri della fase a eliminazione diretta, ma nello scontro diretto per il titolo non sono riusciti a tenere il passo dei persiani.

Gli azzurri hanno avuto la meglio nel primo set, ma sulla lunga distanza hanno subito la verve di un avversario rivelatosi più cinico e preciso in fase offensiva. L’Iran ha avuto la meglio sull’Italia nella finale iridata di categoria per la seconda volta consecutiva dopo il sigillo di due anni fa a Manama, confermandosi un riferimento a livello giovanile. Si trattava della quarta finale consecutiva per il Bel Paese, che nel 2021 aveva conquistato l’unico titolo della storia di una manifestazione nata nel 1977.

In doppia cifra sono andati l’opposto Tommaso Barotto (14) e il centrale Pardo Mati (14), 8 punti per lo schiacciatore Manuel Zlatanov affiancato di banda dal capitano Lorenzo Magliano (7), in campo anche il regista Gabriele Mariani (2), il centrale Gioele Taiwo (2) e il libero Luca Loreti. Tra le fila dell’Iran i migliori sono stati il martello Matin (18 punti, 3 muri, 5 ace) e l’opposto Ariakhah (15).