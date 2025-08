Dove vedere in tv l’Italia ai Mondiali U21 di volley femminile: orari, avversarie, streaming

L’Italia è stata inserita nel gruppo C ai Mondiali Under 21 di volley femminile, che si disputeranno a Surabaya (Indonesia) dal 7 al 17 agosto. La nostra Nazionale sarà attesa da due scontri diretti da urlo con Turchia e Polonia, altre grandi pretendenti al titolo iridato insieme a USA, Cina, Giappone, Brasile e Serbia. La Cechia non dovrebbe rappresentare un problema, Algeria ed Egitto saranno le rivali più semplici da gestire e si partirà con tutti i favori del pronostico.

Le azzurre esordiranno giovedì 7 agosto (ore 05.00 italiane) contro la Cechia, poi proseguiranno la loro avventura incrociando l’Algeria (venerdì 8 agosto, ore 04.00) e la Polonia (sabato 9 agosto, ore 05.00). Dopo il giorno di riposo si tornerà in campo contro l’Egitto (lunedì 11 agosto, ore 05.00) e la Turchia (martedì 12 agosto, ore 05.00). Le prime quattro classificate si qualificheranno agli ottavi di finale, dove inizierà il tabellone a eliminazione diretta che condurrà all’atto conclusivo di domenica 17 agosto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia ai Mondiali U21 di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV per gli abbonati, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Indonesia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA MONDIALI U21 VOLLEY FEMMINILE 2025

Giovedì 7 agosto

05.00 Italia-Cechia

Venerdì 8 agosto

04.00 Italia-Algeria

Sabato 9 agosto

05.00 Italia-Polonia

Lunedì 11 agosto

05.00 Italia-Egitto

Martedì 12 agosto

05.00 Italia-Turchia

PROGRAMMA ITALIA AI MONDIALI VOLLEY U21: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.