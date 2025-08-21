Dove vedere in tv Italia-Grecia, Torneo Acropolis 2025: orario, programma, streaming

Continua il percorso dell’Italbasket verso gli Europei 2025, in programma dal 27 agosto al 14 settembre. Dopo le quattro vittorie ottenute nelle amichevoli sin qui disputate, gli azzurri di Pozzecco saranno impegnati oggi e domani nel Torneo dell’Acropoli contro Lettonia e Grecia.

Rispetto alle prime sfide, il coach azzurro avrà a disposizione Danilo Gallinari, che ha raggiunto gli azzurri dopo aver vinto il titolo in Portorico, mentre non ci sarà Stefano Tonut, che ha lasciato la nazionale a causa di un infortunio alla gamba. Il torneo greco sarà anche l’ultimo doppio test da cui uscirà l’ultimo taglio che dovrà effettuare il ct azzurro prima di scegliere i 12 giocatori che parteciperanno all’Europeo.

La sfida tra Italia e Grecia si giocherà venerdì alle ore 19:15. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Basket (209), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

