Basket, Marco Belinelli annuncia il ritiro a 39 anni. “Ci ho messo il cuore, ho dato tutto”

La notizia era nell’aria da almeno un paio di mesi, ma adesso ci ha pensato il diretto interessato ad ufficializzare la sua decisione. Marco Belinelli ha infatti annunciato il ritiro dal basket professionistico a 39 anni, mettendo fine ad una strepitosa carriera ventennale conclusasi di fatto lo scorso 17 giugno con la vittoria dello Scudetto (il secondo dal suo ritorno in Italia) da capitano della Virtus Bologna.

“Ci ho messo il cuore. Ogni briciolo di me stesso. Ogni singolo giorno. La pallacanestro mi ha dato tutto, e io ho dato tutto a lei. Non è facile dire addio. Ma è il momento. Porto con me ogni emozione, ogni sacrificio, ogni applauso. Grazie a chi c’è sempre stato. Ai più giovani, lascio un sogno. Fate in modo che valga la pena“, scrive il nativo di San Giovanni in Persiceto in un post su Instagram.

Belinelli dice basta dunque dopo 23 anni di carriera ad alto livello, in cui ha fatto a suo modo la storia dello sport italiano diventando il primo cestista azzurro a conquistare il titolo NBA (nel 2014 con i San Antonio Spurs) e a vincere il 3-Point Contest in un All-Star Game della National Basketball Association (sempre nel 2014) nell’arco della sua lunga permanenza negli States (dal 2007 al 2020).

Nel palmarès dell’emiliano classe 1986 figurano inoltre uno scudetto ed una Supercoppa Italiana da protagonista con la Fortitudo Bologna nel 2005; una Coppa Italia (da giovanissimo nel 2002), tre Supercoppe Italiane (2021, 2022, 2023) e un Eurocup (2022) con la Virtus, oltre al premio individuale di MVP della Serie A 2023-2024 all’età di 38 anni. Con la Nazionale italiana ha segnato 2.258 punti in 154 partite, attestandosi al quarto posto nella lista all-time dei marcatori azzurri.