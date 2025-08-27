Dove vedere in tv Italia-Corea del Sud, Mondiali volley U21: orario, programma, streaming

Oggi, mercoledì 27 agosto, andranno in scena tutti gli ottavi di finale dei Mondiali under 21 2025 di volley maschile, in corso di svolgimento in Cina: l’Italia, che nella prima fase ha vinto la Pool D, affronterà la Corea del Sud, quarta nella Pool B, nella sfida che avrà inizio alle ore 14.00 italiane.

Il match Italia-Corea del Sud dei Mondiali under 21 di volley maschile non sarà trasmesso in diretta tv, ma tutti gli incontri della rassegna saranno fruibili in diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World, infine OA Sport proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ITALIA-COREA DEL SUD U21 VOLLEY 2025

Mercoledì 27 agosto – Ottavi di finale

Ore 14.00 italiane: Italia-Corea del Sud – Diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World

PROGRAMMA ITALIA-COREA DEL SUD U21 VOLLEY 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e canale YouTube Volleyball World.

Diretta live testuale: OA Sport.