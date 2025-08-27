LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali volley U21 in DIRETTA: inizia la fase ad eliminazione diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, ottavo di finale dei Mondiali under 21 di pallavolo maschile. A Jiangmen (Cina) gli azzurrini iniziano la fase ad eliminazione diretta dopo aver conquistato 5 vittorie ed il netto successo nel girone inaugurale della manifestazione iridata precedendo Francia ed Ucraina. La vincente dell’ottavo troverà ai quarti una tra Egitto e Cuba.

I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza vogliono emulare le loro colleghe che soltanto pochi giorni fa hanno trionfato nel Mondiale indonesiano. Servirà una nuova prova solida dei centrali Gioele Taiwo e Pardo Mati, con gli schiacciatori Manuel Zlatanov e Lorenzo Magliano pronti a dare il solito contributo in fase offensiva. Le geometrie di Gabriele Mariani metteranno in luce anche l’opposto Tommaso Barotto.

La Corea del Sud, quarta nel gruppo B a margine di due vittorie e tre sconfitte, non rappresenta sulla carta un ostacolo rilevante per gli azzurrini, che dovranno però tenere alta la concentrazione. Wooyoung, Eunseok e capitan Seojin i principali pericoli degli asiatici, che proporranno una pallavolo rapida e ricca di giocate veloci agli ordini dell’allenatore Jinwook Suk.

L’ottavo di finale dei Mondiali under 21 di volley tra Italia e Corea del Sud inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!