Quando gli ottavi dell’Italia ai Mondiali di volley femminile? Orario prossima partita, avversaria, tv

L’Italia si è qualificata con disinvoltura agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: dopo aver travolto Slovacchia e Cuba con il massimo scarto, le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno avuto la meglio sul Belgio per 3-1 e hanno così conquistato il primo posto nel gruppo B con all’attivo tre successi (9 punti, 9-1 il conto set). La nostra Nazionale ha allungato la striscia di successi consecutivi a quota 32 e può proseguire la propria avventura nella rassegna iridata in corso di svolgimento in Thailandia.

Le ragazze del CT Julio Velasco si trasferiranno da Phuket a Bangkok, dove scenderanno in campo sabato 30 agosto per disputare il primo incontro della fase a eliminazione diretta. L’appuntamento è per le ore 12.00 o per le ore 15.30: l’orario esatto dell’incontro verrà definito prossimamente. Dall’altra parte della rete ci sarà la seconda classificata del gruppo G, ovvero la perdente dello scontro diretto tra Polonia e Germania, che andrà in scena mercoledì 27 agosto.

Anna Danesi e compagne partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attente alle rivali: le biancorosse guidate da coach Stefano Lavarini sono già state travolte nella semifinale della recente Nations League, le tedesche hanno un gioco veloce che potrebbe creare dei grattacapi come si è visto durante la fase preliminare della competizione internazionale itinerante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dell’ottavo di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile con l’Italia protagonista. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (rete esatta da definire); in diretta streaming su Rai Play, VBTV e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

QUANDO GIOCA L’ITALIA AGLI OTTAVI DEI MONDIALI DI VOLLEY?

Sabato 30 agosto, o alle ore 12.00 o alle ore 15.30. L’orario esatto verrà definito prossimamente.

CONTRO CHI GIOCA L’ITALIA AGLI OTTAVI DEI MONDIALI DI VOLLEY?

Contro la seconda classificata della Pool G: la perdente dello scontro diretto tra Polonia e Germania, previsto mercoledì 27 agosto.

PROGRAMMA ITALIA OTTAVI MONDIALI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.