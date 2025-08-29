Dove vedere in tv Italia-Cechia, Mondiali volley U21: orario semifinale, programma, streaming

L’Italia affronterà la Cechia nella semifinale dei Mondiali Under 21 di volley maschile: l’appuntamento è per sabato 30 agosto alle ore 14.00 sul campo di Jiangmen (Cina). La nostra Nazionale ha sconfitto la Corea del Sud e Cuba tra ottavi e quarti di finale dopo essersi resa protagonista di un cammino netto nella fase a gironi con cinque successi all’attivo.

I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza sono entrati nella fase calda della rassegna iridata di categoria e ora andranno a caccia di una medaglia per prolungare la striscia di podi tricolore (argento nel 2019 e nel 2023 e oro nel 2021, per menzionare le ultime tre edizioni), partendo con i favori del pronostico contro la grande rivelazione del torneo, capace di battere la Polonia ai quarti di finale.

A trascinare il sestetto tricolore saranno l’opposto Tommaso Barotto, gli schiacciatori Manuel Zlatanov e Lorenzo Magliano, i centrali Pardo Mati e Gioele Taiwo, il palleggiatore Gabriele Mariani, il libero Luca Loreti. In palio la qualificazione alla finale da disputare domenica 31 agosto contro la vincente della sfida tra USA e Iran.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cechia, semifinale dei Mondiali Under 21 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube di Volleyball World, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-CECHIA, SEMIFINALE MONDIALI U21 VOLLEY

Sabato 30 agosto

Ore 14.00 Italia vs Cechia – Diretta streaming su VTBV e canale YouTube di Volleyball World

PROGRAMMA ITALIA-CECHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista,

Diretta streaming: canale YouTube di Volleyball World e VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.