Dove vedere in tv Italia-Belgio, Mondiali volley femminile 2025: orario, programma, streaming

È la partita che decide le sorti del girone, quella tra Italia e Belgio, entrambe già qualificate per la seconda fase e pronte a “scambiarsi” le avversarie che saranno con ogni probabilità Germania e Polonia nel primo turno della fase ad eliminazione diretta. Le azzurre partono con i favori del pronostico, ma la squadra belga ha le armi per mettere in difficoltà la formazione di Julio Velasco, magari per un tempo non prolungato, ma comunque in grado di creare grattacapi alle campionesse d’Europa.

Per l’Italia, quella contro il Belgio è la partita ideale per iniziare ad alzare l’asticella in vista delle sfide senza appello. La squadra avversaria, guidata da Britt Herbots ma composta da giocatrici abituate ad affrontare sfide internazionali, presuppone che le azzurre non possano concedersi troppe distrazioni. Serve dunque una gara all’insegna di concentrazione e continuità, dopo le due vittorie nette contro Slovacchia e Cuba, utili a ritrovare il ritmo. Difficile che Velasco si lasci andare ad esperimenti: la strada è tracciata, le titolari sono definite e il coach azzurro, salvo necessità particolari, proseguirà con la formazione prescelta che oggi dovrà lanciare segnali chiari.

Dall’altra parte della rete c’è una squadra che fa ormai parte della schiera delle outsider in ogni manifestazione internazionale. Il Belgio è guidato dal tecnico Kris Vansnick, affiancato da Andrea Panzeri, marito di Britt Herbots e profondo conoscitore della realtà italiana, avendo allenato per anni nel massimo campionato tricolore. In campo i riferimenti sono volti noti ai tifosi italiani: da Herbots, una delle top player mondiali, fino ad arrivare a Lemmens e Van Avermaet. Non una squadra compatta, ma sempre insidiosa. I precedenti sorridono però all’Italia: nel 2025, in VNL ad Apeldoorn, le azzurre hanno vinto con un netto 3-0. Nei 40 match disputati nella storia, il bilancio è schiacciante: 35 vittorie azzurre e soltanto 5 successi per il Belgio.

Il fischio d’inizio è in programma al Phuket Municipal Stadium di Phuket alle 12.00 di martedì 26 agosto. La diretta Tv è prevista su Raidue e la diretta streaming sarà disponibile su Raiplay e a pagamento su Dazn e su Volleyballworld.com. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Belgio.

CALENDARIO ITALIA-BELGIO MONDIALE VOLLEY FEMMINILE

Martedì 26 agosto 2025 – Phuket Municipal Stadium Phuket

Ore 12.00 Italia-Belgio – Diretta Tv in chiaro su Raidue e streaming su Raiplay, Dazn e VolleyballWorld.Tv

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raidue

Diretta streaming: Raiplay in chiaro, Dazn e VBTV per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.