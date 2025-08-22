Volley, l’Italia firma il bis ai Mondiali U21: Barotto si scatena, bene Zlatanov

L’Italia ha infilato la seconda vittoria consecutiva ai Mondiali Under 21 di volley maschile, regolando l’Ucraina per 3-0 (25-20; 25-23; 28-26) nella stessa giornata in cui la nostra Nazionale femminile ha fatto il proprio debutto nella rassegna iridata seniores. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza hanno replicato il successo conseguito ieri con il massimo scarto contro la decisamente più abbordabile Indonesia, rimontando da 15-18 nel secondo set e tenendo a bada il tentativo di rimonta dei rivali nella terza frazione.

L’Italia si conferma al comando del gruppo D con due successi (6 punti) alla pari con la Francia, mentre Ucraina e Indonesia inseguono con un’affermazione (3 punti). Gli azzurri scenderanno in campo domani (sabato 23 agosto) a Jiangmen (Cina) per fronteggiare i transalpini in quello che sarà lo scontro diretto per il primo posto, di fondamentale importanza per godere di un cammino sulla carta più agevole nella fase a eliminazione diretta che partirà dagli ottavi di finale.

L’opposto Tommaso Barotto si è scatenato, mettendo a segno 18 punti sotto la regia di Gabriele Mariani. In doppia cifra anche gli schiacciatori Lorenzo Magliano (13 punti per il capitano) e Manuel Zlatanov (11), 7 punti per il centrale Pardo Mati (6 muri per il top scorer dell’incontro con l’Indonesia) affiancato in reparto da Gioele Taiwo, Luca Loreti il libero. Tra le fila dell’Ucraina il migliore è stato Boiko (12 punti).