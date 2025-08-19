Dove vedere in tv i Mondiali di ginnastica ritmica 2025: orari, programma in chiaro, streaming

Rio de Janeiro ospiterà i Mondiali 2025 di ginnastica ritmica dal 20 al 24 agosto: la capitale del Brasile farà da teatro all’evento più importante della stagione post-olimpica, che arriva sul finire dell’estate dopo gli Europei disputati in primavera come da consuetudine. La rassegna iridata durerà cinque giorni e lancerà la lunga volata che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, mettendo nuovamente in mostra tutti i grandi talenti del panorama internazionale.

Si incomincerà mercoledì con la prima parte delle qualificazioni riservate alle individualiste, che si cimenteranno con palla e cerchio. Si proseguirà giovedì con la seconda metà del turno preliminare, dove le individualiste si cimenteranno tra nastro e clavette. Venerdì 22 agosto si assegneranno le prime medaglie in occasione della finale dell’all-around individuale, mentre sabato 23 agosto sarà riservato al concorso generale per gruppi. Domenica la grande conclusione con tutte le finali di specialità (prove non previste ai Giochi).

L’Italia punta a essere grande protagonista: Sofia Raffaeli ha vinto due gare di Coppa del Mondo in questa stagione sul giro completo e punta a confermarsi sul podio iridato dopo il trionfo del 2022 (prima azzurra a riuscire nell’impresa) e l’argento del 2023; Tara Dragas si è messa in mostra con un sigillo di specialità in Coppa del Mondo e potrebbe essere la grande outsider; le Farfalle hanno faticato, ma la nuova formazione sotto la guida di Mariela Pashalieva può stupire nel grande evento.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e in diretta streaming su Rai Play per quanto riguarda le finali; prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Brasile sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2025

Mercoledì 20 agosto

14.00-17.00 Qualificazioni individuali: cerchio e palla (gruppo A)

17.45-20.45 Qualificazioni individuali: cerchio e palla (gruppo B)

21.10-00.10 Qualificazioni individuali: cerchio e palla (gruppo C): con le italiane

Giovedì 21 agosto

00.35-03.35 Qualificazioni individuali: cerchio e palla (gruppo D)

14.00-17.00 Qualificazioni individuali: clavette e nastro (gruppo B)

17.45-20.45 Qualificazioni individuali: clavette e nastro (gruppo A)

21.10-00.10 Qualificazioni individuali: clavette e nastro (gruppo D)

Venerdì 22 agosto

00.35-03.35 Qualificazioni individuali: clavette e nastro (gruppo C): con le italiane

19.30-21.40 Concorso generale individuale, finale (dalla 10ma alla 18ma delle qualifiche)

22.00-00.10 Concorso generale individuale, finale (dalla prima alla nona delle qualifiche)

Sabato 23 agosto

19.00-00.00 Concorso generale per gruppi, 5 nastri e 3 palle/2 cerchi: con l’Italia

Domenica 24 agosto

16.00-16.35 Finali di specialità: cerchio individuale

16.40-17.15 Finali di Specialità: palla individuale

17.50-18.35 Finali di Specialità: cinque nastri per gruppi

19.00-19.35 Finali di Specialità: clavette individuale

19.40-20.15 Finali di Specialità: nastro individuale

20.50-21.35 Finali di Specialità: 3 palle/2 cerchi per gruppi

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Mercoledì 20 agosto

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale della FIG.

Diretta Live testuale: OA Sport per la suddivisione con le italiane.

Giovedì 21 agosto

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale della FIG.

Diretta Live testuale: OA Sport per la suddivisione con le italiane.

Venerdì 22 agosto

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 19.30 alle ore 20.20 e su Rai 3 dalle ore 22.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Sabato 23 agosto

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 19.00 alle ore 20.30 e RaiSportHD dalle ore 20.30 alle ore 21.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 dalle ore 21.30, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Domenica 24 agosto

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 16.00 alle ore 20.30 e dalle ore 21.00 fino alla conclusione, gratis e in chiaro; RaiSportHD dalle ore 20.30 alle ore 21.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.