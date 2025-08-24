LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Raffaeli e Dragas cercano gloria nelle finali di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali 2025 di ginnastica ritmica. A Rio de Janeiro (Brasile) si chiude la quarantunesima edizione del campionato iridato: quest’oggi verranno assegnate le medaglie di tutte le specialità, sia individuali che a squadre.

Dopo lo splendido bronzo conquistato venerdì nell’all-around Sofia Raffaeli va a caccia di una nuova medaglia. L’azzurra si è qualificata alle finali di specialità nel cerchio (settima nelle qualificazioni), nelle clavette (terza), e nella palla (quinta). Con quest’attrezzo anche Tara Dragas ha centrato l’accesso tra le migliori 8: la talentuosa italiana ha chiuso al terzo posto con la palla ed al settimo con il nastro.

Spazio anche alle finali di specialità a squadra con i cinque nastri ed il misto con 3 palle e 2 cerchi. In entrambi gli attrezzi non ci sarà l’Italia: nella finale all-around di ieri le Farfalle non sono riuscite a chiudere tra le migliori otto in nessuna specialità, concludendo anzitempo il proprio Mondiale.

L’ultima giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica ritmica inizierà alle 16.00 con le finali di specialità nel cerchio. A seguire ci saranno la finale della palla, i 5 nastri, le clavette, il nastro ed infine il misto 3 palle e 2 cerchi. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!