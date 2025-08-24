Sofia Raffaeli festeggia le medaglie: “Mi hanno riportato ai Mondiali 2022, le dedico a Bonicelli”

Sofia Raffaeli ha strabiliato ai Mondiali 2025 di ginnastica ritmica, conquistando tre medaglie da assoluta protagonista: dopo il bronzo nel concorso generale individuale (unica prova prevista anche ai Giochi), la fuoriclasse marchigiana ha giganteggiato anche nelle finali di specialità, dove ha trionfato con il cerchio e poi si è piazzata al terzo posto con la palla. Il bronzo olimpico ha saputo brillare nell’evento più importante della stagione, dopo aver vinto due all-around in Coppa del Mondo e aver chiuso gli Europei al quarto posto sul giro completo.

Il ribattezzato Vulcano di Chiaravalle ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono molto contenta di questa medaglia d’oro conquistata al cerchio e del bronzo alla palla, mi riporta un po’ indietro ai Mondiali di Sòfia 2022. Bellissimo gareggiare in questa Arena, con tutto queto pubblico che mia ha dato forza e tantissima energia“.

Momento delle dediche per la 21enne, Campionessa del Mondo all-around nel 2022 e poi argento iridato sul giro completo nel 2023: “Dedico queste medaglie all’Italia, alla mia famiglia, alla Federazione, alla Ginnastica Fabriano e alle Fiamme Oro che mi sostengono da sempre. Le dedico anche a Lorenzo Bonicelli: spero che si riprenda molto presto“. Un bel messaggio da parte dell’azzurra per il ginnasta che si è gravemente infortunato cadendo in uscita dagli anelli alle Universiadi e che attualmente si trova ricoverato al Niguarda.