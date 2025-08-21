CiclismoSport in tvStrada
Dove passa la Vuelta a España 2025 in Italia? Regioni, Province e paesi attraversati nelle prime 4 tappe
Il terzo ed ultimo Grande Giro della stagione 2025 del ciclismo su strada sarà la Vuelta a España, in programma dal 23 agosto al 14 settembre: si partirà dall’Italia, che ospiterà per intero le prime tre frazioni, nonché la prima parte della quarta, prima del passaggio in Francia.
Le frazioni sul suolo italiano si snoderanno tutte in Piemonte: la prima da Torino (Reggia di Venaria) a Novara di 186.1 km, la seconda da Alba a Limone Piemonte di 159.6 km, la terza da San Maurizio Canavese a Ceres di 134.6 km, e la quarta con partenza da Susa e lo sconfinamento in Francia dopo 35.5 km.
La Vuelta a España 2025 di ciclismo su strada sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD, con la diretta streaming affidata a discovery+ e DAZN, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale di tutte le tappe della manifestazione.
PRIME 4 TAPPE VUELTA A ESPANA 2025
Sabato 23 agosto: 1a tappa, Torino – Reggia di Venaria>Novara (186.1 km)
Torino-Reggia di Venaria 186.1 0 12:55 12:55 12:55
Torino Monumento Fausto Coppi Corso Casale Torino 186.1 0 13:22 13:22 13:22
San Mauro Torinese 181.1 5 13:28 13:28 13:28
Sambuy 178.5 7.6 13:31 13:32 13:32
Castiglione Torinese 176.6 9.5 13:34 13:34 13:35
Gassino Torinese 174.7 11.4 13:36 13:37 13:37
San Raffaele Cimena 171.3 14.8 13:40 13:41 13:42
Galleani 166.8 19.3 13:46 13:47 13:48
Chivasso rotonda Brandizzo 165.1 21 13:48 13:50 13:51
Caluso Corso Torino, Via San Francisco d’Ássisi 147.3 38.8 14:11 14:13 14:16
Candia Canavese 144.2 41.9 14:15 14:17 14:20
Mercenasco 140.4 45.7 14:20 14:22 14:25
Strambino 137.3 48.8 14:24 14:27 14:30
Bollengo Via Roma, Via delle Scola, Via Biella 123 63.1 14:42 14:46 14:50
Zubiena 110.3 75.8 14:58 15:03 15:07
Casale Montino 108.5 77.6 15:01 15:05 15:10
Mongrando 105.6 80.5 15:04 15:09 15:14
Marcellino 102.7 83.4 15:08 15:13 15:18
Occhieppo Inferiore 101.1 85 15:10 15:15 15:20
Biella 99.9 86.2 15:12 15:16 15:22
Chivazza 96.1 90 15:16 15:22 15:27
Vigliano Biellese 94.1 92 15:19 15:24 15:30
Valdengo 89.9 96.2 15:24 15:30 15:36
Cossato 86.1 100 15:29 15:35 15:41
Lessona 83 103.1 15:33 15:39 15:45
San Giacomo del Bosco 80.1 106 15:37 15:43 15:49
San Bernardo 69.5 116.6 15:50 15:57 16:04
Gattinara 68.6 117.5 15:52 15:58 16:05
Romagnano Seisa 64.8 121.3 15:56 16:03 16:11
Pianorosa 59.4 126.7 16:03 16:10 16:18
Cureggio 56.1 130 16:07 16:15 16:23
Borgomero 54.1 132 16:10 16:18 16:26
Santa Cristinetta 50.9 135.2 16:14 16:22 16:30
Borgo Agnello 46.7 139.4 16:19 16:27 16:36
Oleggio Castello 45.3 140.8 16:21 16:29 16:38
Arona Via Vittorio Veneto, Via Milano 43.1 143 16:24 16:32 16:41
Dormelletto 39.5 146.6 16:29 16:37 16:46
Borgo Ticino 33.1 153 16:37 16:46 16:55
Oleggio 21.8 164.3 16:51 17:01 17:11
Bellinzago Novarese 19.1 167 16:55 17:04 17:15
Veveri Biandrate, A-4 7.4 178.7 17:10 17:20 17:31
Novara -0.6 186.7 17:20 17:30 17:42
Domenica 24 agosto: 2a tappa, Alba>Limone Piemonte (159.6 km)
Alba 159.6 0 13:35 13:35 13:35
Bra 159.6 0 13:55 13:53 13:53
Biglini 158 1.6 13:55 13:55 13:55
Cinzano 152.6 7 14:02 14:02 14:03
Pollenzo 150.6 9 14:04 14:05 14:05
Bergoglio 144.8 14.8 14:13 14:13 14:14
Marene 135.7 23.9 14:24 14:25 14:27
Savigliano 128.3 31.3 14:33 14:35 14:37
Saluzzo 115.3 44.3 14:50 14:53 14:56
Manta 111.7 47.9 14:55 14:58 15:01
Verzuolo 109.3 50.3 14:58 15:01 15:04
Piasco 105.3 54.3 15:03 15:07 15:10
Rossana 100.6 59 15:09 15:13 15:17
Busca 92.6 67 15:20 15:24 15:28
San Rocco 89.9 69.7 15:23 15:28 15:32
San Chiaffredo 86.3 73.3 15:28 15:32 15:37
Roata Rossi 82.3 77.3 15:33 15:38 15:43
Madonna Dell’Olmo 77.9 81.7 15:39 15:44 15:49
Cuneo 75.7 83.9 15:42 15:47 15:52
Beinette 65.3 94.3 15:55 16:01 16:07
Pianfei 58.8 100.8 16:04 16:10 16:17
Branzola 54.4 105.2 16:10 16:16 16:23
Villanova Mondovi 53.2 106.4 16:11 16:18 16:25
Roccaforte Mondovi 48.6 111 16:17 16:24 16:31
Sacconi 46.8 112.8 16:20 16:26 16:34
Chiusa di Pesio 42.4 117.2 16:25 16:32 16:40
Pereragno 37.1 122.5 16:32 16:40 16:48
Boves 31.3 128.3 16:40 16:47 16:56
Borgo San Dalmazzo 25.3 134.3 16:48 16:56 17:04
Roccavione 23 136.6 16:51 16:59 17:08
Tetto Battista Massa 21.3 138.3 16:53 17:01 17:10
Tetto Massa 20.7 138.9 16:54 17:02 17:11
Robilante 19.4 140.2 16:55 17:04 17:13
Vernante 13.6 146 17:03 17:12 17:21
Limone Piemonte 7 152.6 17:12 17:21 17:31
Fantino 5.4 154.2 17:14 17:23 17:33
Limone Piemonte 5,1% 0.1 159.5 17:21 17:30 17:40
Lunedì 25 agosto: 3a tappa, San Maurizio Canavese>Ceres (134.6 km)
San Maurizio Canavese 134.6 0 14:20 14:20 14:20
Cirié 134.6 0 14:27 14:27 14:27
San Carlo Canavese 131.6 3 14:30 14:31 14:31
Buretta 127.4 7.2 14:36 14:36 14:37
Vauda Canavese 124.4 10.2 14:40 14:40 14:41
Vauda Inferiore 121.9 12.7 14:43 14:44 14:45
Ciorgne 119.9 14.7 14:46 14:47 14:48
Favria 113.6 21 14:54 14:55 14:57
Oglianico 111.6 23 14:57 14:58 14:59
Salassa 110.4 24.2 14:58 15:00 15:01
Rivarolo Canavese 107.6 27 15:02 15:03 15:05
Feletto 102.3 32.3 15:09 15:11 15:13
Ciconio 99.6 35 15:12 15:14 15:17
San Giorgio Canavese 96.1 38.5 15:17 15:19 15:22
Cascine Cuffia 93.1 41.5 15:21 15:23 15:26
Cuceglio 92.3 42.3 15:22 15:24 15:27
San Grato 90.6 44 15:24 15:27 15:29
Aglié 88 46.6 18:04 17:51 17:40
Bairo 83.2 51.4 15:34 15:37 15:40
Torre Canavese 82.5 52.1 15:34 15:38 15:41
Bettolino 80.1 54.5 15:38 15:41 15:44
Baldissero Canavese 79.3 55.3 15:39 15:42 15:46
Vidracco 76.4 58.2 15:42 15:46 15:50
Issiglio 75 59.6 15:44 15:48 15:52
Sale Castelnuovo 67.6 67 15:54 15:58 16:02
Cintano 64.6 70 15:58 16:02 16:07
Colleretto Castelnuovo 62.6 72 16:00 16:05 16:09
Borgiallo 60.8 73.8 16:03 16:07 16:12
Priacco 58.6 76 16:06 16:10 16:15
Cuorgné 56.1 78.5 16:09 16:14 16:19
Buasca 53.7 80.9 16:12 16:17 16:22
San Colombano Belmonte 52.2 82.4 16:14 16:19 16:24
Prascosarno 48.9 85.7 16:18 16:23 16:29
Patiglione 45.1 89.5 16:23 16:29 16:34
Forno Canavese 43.4 91.2 16:25 16:31 16:37
Rivara 39.4 95.2 16:31 16:36 16:43
Rocca Canavese 32.9 101.7 16:39 16:45 16:52
Corio 28.5 106.1 16:45 16:51 16:58
Benne di Corio 25.3 109.3 16:49 16:56 17:03
Mathi 18.9 115.7 16:57 17:04 17:12
Balangero 16.7 117.9 17:00 17:07 17:15
Lanzo Torinese 13.8 120.8 17:04 17:11 17:19
Germagnano 11.3 123.3 17:07 17:15 17:23
Pessinetto 3.9 130.7 17:17 17:25 17:33
Ceres 0 134.6 17:22 17:30 17:39
Martedì 26 agosto: 4a tappa, Susa>Voiron (206.7 km)
Susa 206.7 0 14:35 14:35 14:35
Chiomonte 206.7 0 11:43 11:43 11:43
Exilles 196.3 10.4 11:57 11:58 11:59
Salbertrand 193.7 13 12:01 12:02 12:03
Gad 189.2 17.5 12:07 12:08 12:09
Oulx 187.6 19.1 12:09 12:10 12:12
Cesana Torinese 177.7 29 12:23 12:25 12:27
Claviere 171.2 35.5 12:32 12:34 12:37
FRANCIA
