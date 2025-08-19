Vuelta a España, la formazione della Lidl-Trek: Ciccone punta in alto, c’è Bagioli

Giulio Ciccone si presenterà con grandi ambizioni alla Vuelta di Spagna, che scatterà sabato 23 agosto da Torino e si concluderà domenica 14 settembre a Madrid. Il ciclista abruzzese è reduce dalla vittoria alla Classica di San Sebastian e dal successo nella tappa regina della Vuelta a Burgos, mostrando uno stato di forma davvero eccellente che si spera possa accompagnarlo anche durante la corsa in terra iberica.

L’alfiere della Lidl-Trek può puntare a delle frazioni e a conquistare la maglia di miglior scalatore, completando così la tripletta dopo essere già riuscito in questo intento tra il Giro d’Italia e il Tour de France nel recente passato. Questo lo scenario sulla carta predefinito, ma non è da escludere la possibilità di lottare per la classifica generale e inseguire un risultato di lusso nell’ultimo Grande Giro della stagione.

La formazione statunitense ha ufficializzato la propria rosa per la Vuelta di Spagna: l’altro capitano sarà il danese Mads Pedersen, ma attenzione anche ad Andrea Bagioli, che può esprimersi al meglio negli arrivi più nervosi. In squadra anche il francese Julien Bernard, lo spagnolo Carlos Verona, l’olandese Daan Hoole, l’eritreo Amanuel Ghebreigzabhier e il danese Soren Kragh Andersen.