Perché Tadej Pogacar non farà la Vuelta: il calendario di avvicinamento ai Mondiali

Dopo aver dominato e vinto il Tour de France, Tadej Pogacar ha messo nel mirino altri nuovi importanti obiettivi. Tra questi non ci sarà la Vuelta, visto che lo sloveno ha deciso di rinunciare a correre sulle strade spagnole dopo le fatiche patite nelle tre settimane in Francia, chiudendo la Grande Boucle anche con qualche dubbio sul suo stato fisico.

Il principale prossimo obiettivo di Pogacar è quello di confermarsi nuovamente campione del mondo. La rassegna iridata si terrà in Ruanda ed ovviamente lo sloveno è il grandissimo favorito per la vittoria finale, visto che sarà un percorso per scalatori e decisamente duro. Una doppietta iridata che non riesce da quella di Julian Alaphilippe nel 2020 e 2021.

Il corridore della UAE Team Emirates ha già stabilito quale sarà il calendario di avvicinamento al Mondiale. Infatti Pogacar si prenderà ancora qualche settimana di riposo e poi sarà al via a settembre (il 12 e 14) prima al GP del Quebec e poi successivamente al GP di Montreal. Saranno dunque queste due gare in Canada quelle che dovranno portare lo sloveno alla miglior condizione in vista della rassegna iridata.

La maglia di campione del mondo, però, non è l’unica che Pogacar vuole indossare. Infatti lo sloveno sogna una clamorosa doppietta in questa stagione, visto che ha messo nel mirino anche gli Europei che si correranno in Francia ad inizio ottobre. Anche la rassegna continentale avrà un percorso adatto agli scalatori e dunque Tadej ha deciso di puntare anche su quella gara, provando così a vincere il suo primo Europeo.

Dunque un finale di stagione che davvero potrebbe diventare da sogno per Pogacar e che andrebbe ulteriormente a confermare la leggenda dello sloveno, che si avvicina sempre di più a diventare il più grande ciclista di sempre.