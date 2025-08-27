Come sta Tijana Boskovic? L’esito dell’infortunio ai Mondiali e il tentativo di recupero. Intanto la Serbia perde…

Tijana Boskovic si è infortunata un paio di giorni fa durante il confronto disputato tra la sua Serbia e il Camerun ai Mondiali 2025 di volley femminile. La formidabile opposto, MVP delle ultime due rassegne iridate vinte proprio dalla compagine balcanica, era uscita dal campo per un problema alla gamba destra. Gli accertamenti effettuati a Bangkok hanno escluso fratture ossee, ma è stata evidenziata una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti.

Come ha puntualizzato il dottor Dejan Aleksandric, medico della Nazionale, si è riscontrato uno stiramento dei legamenti e l’attaccante ha già incominciato la fisioterapia: “Cercheremo di prepararla per la partita dei quarti di finale, tuttavia è difficile dirlo con certezza“. Le prossime giornate saranno dunque decisive per capire se una delle grandi stelle della kermesse potrà proseguire la propria avventura in Thailandia e fornire il proprio contributo nel difficile tentativo di difendere il titolo conquistato tre anni fa.

Nel frattempo la Serbia ha perso contro il Giappone per 3-1 (25-23; 30-28; 23-25; 25-18): le scatenate Ishikawa (19 punti), Wada (15) e Yoshino (13) hanno avuto la meglio contro il sestetto guidato dalla schiacciatrice Uzelac (20 punti), dalla centrale Aleksic (11, 4 muri) e dall’opposto di riserva Bukilic (10). Le asiatiche hanno così conquistato il primo posto nel gruppo H, precedendo appunto le balcaniche: il Giappone affronterà la Thailandia agli ottavi di finale, mentre la Serbia se la dovrà vedere con l’Olanda e le due vincitrici di queste partite si sfideranno tra loro nei quarti di finale.