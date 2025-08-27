Quando si gioca Sinner-Popyrin agli US Open? C’è l’orario ufficiale! Dove vederlo in tv e streaming

Jannik Sinner affronterà l’australiano Alexei Popyrin al secondo turno degli US Open 2025. L’appuntamento è per giovedì 28 agosto, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 17.30 italiane (le ore 11.30 locali) all’Arthur Ashe Stadium, dove il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra la polacca Iga Swiatek e l’olandese Suzan Lammens. Dopo aver travolto il ceco Vit Kopriva in tre set, il numero 1 del mondo proseguirà il proprio cammino nell’ultimo Slam della stagione.

Il fuoriclasse altoatesino partirà con i favori del pronostico contro il numero 36 del ranking ATP, ma dovrà stare particolarmente attento contro un rivale che ha tutte le carte in regola per impensierirlo grazie al suo gioco frizzante e a delle eccellenti doti tecniche. Il 24enne incrocerà uno dei pochi giocatori con cui è in svantaggio nei precedenti: il 26enne oceanico si impose ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid nel 2021 con il punteggio di 7-6(5), 6-2.

In palio la qualificazione al terzo turno da disputare contro il vincente del confronto tra il canadese Denis Shapovalov e il francese Royer per poi proiettarsi verso un potenziale ottavo di finale, teoricamente contro lo statunitense Tommy Paul o il kazako Alexander Bublik. Il nostro portacolori dovrà cercare di fare più strada dello spagnolo Carlos Alcaraz in questo torneo per restare in vetta alla graduatoria internazionale anche al termine di questo torneo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, l’ordine di gioco, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Popyrin, secondo turno degli US Open 2025. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, gratis e in chiaro; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 251, Sky Sport 252 (i canali dettagliati verranno definiti a ridosso della partita; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-POPYRIN, PRIMO TURNO US OPEN

Giovedì 28 agosto

Secondo match dalle ore 17.30 Jannik Sinner vs Alexei Popyrin

In precedenza, a partire dalle ore 17.30 sull’Arthur Ashe Stadium, si giocherà Lamens-Swiatek. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-POPYRIN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Mix (canale 211), Sky Sport 252, Sky Sport 253, per gli abbonati; SuperTennis, gratis e in chiaro. Il palinsesto dettagliato di Sky verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport