Classifica Vuelta a España 2025, prima tappa: Jasper Philipsen fa sua la maglia rossa, 7° Viviani

Andata in archivio la prima tappa della Vuelta a España da Torino-Reggia di Venaria a Novara di 186.7km. Edizione 2025 della grande corse a tappe iberica che ha preso il via dall’Italia, con start alle 13.22.I corridori hanno affrontato un percorso non completamente pianeggiante, senza però particolari difficoltà e le aspettative erano quelle di un arrivo in volata.

Il gruppo ha affrontato un lungo tratto privo di asperità significative, attraversando Chivasso e raggiungendo Ivrea, alla cui altezza c’è stata l’unica difficoltà di giornata: il GPM di La Serra (6,4 km al 5,3%, max. 8,5%), occasione per coloro che hanno in mente di far propria la Maglia a Pois.

La vittoria è andata al belga Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), a segno grazie a una volta portentosa. Alle sue spalle si sono classificati il britannico Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) e il venezuelano Orluis Aular (Movistar Team). Quarto un buon Elia Viviani (Lotto). Per Philipsen è arrivata la quarta affermazione stagionale e si è concretizzata la conquista della maglia rossa.

Di seguito la classifica generale dopo la prima tappa:

CLASSIFICA GENERALE VUELTA A ESPAÑA 2025 DOPO PRIMA TAPPA

1 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 20 10″ 4:09:02

2 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 6″ 0:04

3 Reinderink Pepijn Soudal Quick-Step 6″ ,,

4 Aular Orluis Movistar Team 4″ 0:06

5 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 4″ ,,

6 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 2″ 0:08

7 Viviani Elia Lotto 0:10

8 García Cortina Iván Movistar Team ,,

9 González David Q36.5 Pro Cycling Team ,,

10 Coquard Bryan Cofidis ,,