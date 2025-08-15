Chi è Terence Atmane, il ‘genio’ francese che affronterà Sinner: ha eliminato Fritz e Rune

Altamente ispirato. Non ci sono dubbi che Terence Atmane, 23enne nativo di Boulogne-sur-Mer, stia esprimendo un livello di tennis altissimo a Cincinnati. Il raggiungimento delle semifinali, battendo in serie Flavio Cobolli, Joao Fonseca, Taylor Fritz e Holger Rune non rientrava nelle previsioni. Tuttavia chi lo conosce nell’ambiente francese, sa delle doti tecniche di primo livello di Atmane.

Un tennista dall’ottima mano e soprattutto mancino, in grado di fare male da qualsiasi posizione col il suo dritto a sventaglio e lungolinea. Ne ha dovuto fare i conti ieri soprattutto Rune, trovatosi in grande difficoltà proprio per la capacità del transalpino di variare il gioco e trovare vincenti con grande facilità.

Un tennis brillante quello del francese, che necessita di un alto livello di fiducia per la sua difficoltà di esecuzione. Quadratura del cerchio che Terence, messosi in luce più tardi rispetto ai suoi connazionale, potrebbe aver trovato grazie Guillaume Peyre, ex coach di Marcos Baghdatis e Richard Gasquet, che da qualche mese si occupa a tempo pieno della sua preparazione.

Un tennista geniale anche per il suo 158 di Quoziente Intellettivo, un marcia in più quando si è in particolare vena, ma un boomerang quando invece il pensarci su diventa eccessivo. Un Atmane che, visti i titoli Challenger a Busan e a Guangzhou sul duro, ha nell’hard la migliore per esprimere il proprio tennis. La sfida contro Jannik Sinner nel penultimo atto è decisamente stuzzicante.