Dove vedere in tv Sinner-Atmane, ATP Cincinnati 2025: orario semifinale, programma, streaming

Domani, sabato 16 agosto, Jannik Sinner affronterà il francese Terence Atmane nel match valido per le semifinali del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, il n.1 del mondo affronterà la sorpresa del torneo che, al di là della sua classifica mondiale (n.136), sta esprimendo un grande tennis ed è da tenere in considerazione.

Sinner, dal canto suo, arriva all’appuntamento, forte delle ottime sensazioni avute contro Felix Auger-Aliassime. Il canadese, che lo aveva sempre sconfitto negli scontri diretti, ieri ha subìto una dura lezione, venendo battuto con lo score di 6-0 6-2. Appena due game racimolati dal nordamericano, a testimonianza della prestazione del pusterese.

Non ci sono precedenti tra Jannik e il transalpino e questa variabile andrà considerata, considerando che Atmane è anche mancino e quindi trovare degli angoli che un destro può non sfruttare. Vedremo come l’azzurro saprà interpretare il match.

La partita tra Jannik Sinner e Terence Atmane, valida per le semifinali del Masters1000 di Cincinnati, andrà in scena domani non prima delle 21.00 italiane e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

SINNER-ATMANE SEMIFINALE ATP CINCINNATI 2025

Sabato 16 agosto – P&G Center Court

Non prima delle ore 21.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 1) – Atmane – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.