Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone ospite Catalin Tecuceanu Il 25enne mezzofondista azzurro di origini rumene, specialista degli 800 metri, dopo una buona stagione al coperto culminata con il quarto posto negli Euroindoor, ha trovato qualche difficoltà ad inizio delle gare all’aperto, per una serie di motivi riconducibili in parte al cambio di gestione tecnica da lui voluta alla fine del 2024, ma anche a seguito di una preparazione mirata totalmente a raggiungere il picco della forma ai mondiali di Tokyo. La vittoria nei campionati italiani di Caorle a inizio di agosto, contro due giovani emergenti in grande forma quali Pernici e Lazzaro, hanno dimostrato questa tendenza ed ora è pronto per puntare a una finale iridata, non prima di testare ancora una volta la condizione venerdì 22 agosto negli 800 della Diamond League. Conduce: Ferdinando Savarese