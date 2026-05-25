Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”.

Il tema della puntata sarà “Il Festival della Serie A”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari e da Claudio Fantini insieme a ospiti d’eccezione:

Michele Guerra, Sindaco di Parma, impegnato nella valorizzazione della città attraverso cultura, sport ed eventi di rilievo nazionale;

Claudio Rinaldi, Direttore della Gazzetta di Parma, giornalista e osservatore autorevole del panorama sportivo e culturale del territorio.

Segui la diretta:

https://lnkd.in/ezVnCd7

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